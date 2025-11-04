“Καμπανάκι” για υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα λόγω καύσης σιτοκαλαμιών

Yπερβάσεις στις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 και PM10 σε διάφορες περιοχές των Π.Ε Λάρισας, Καρδίτσας και Τρίκαλων καταγράφονται το τελευταίο διήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου των σταθμών μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας που έχει στη διάθεση της η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι συγκεντρώσεις παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις, κάτι που αναμένεται να συμβεί και στις επόμενες ημέρες, αν διατηρηθούν οι υφιστάμενες μετεωρολογικές συνθήκες. Στην αύξηση των συγκεντρώσεων των σωματιδίων συμβάλλει η εκτεταμένη καύση υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών, πρακτική η οποία δεν κρίνεται επωφελής για το περιβάλλον και την αειφορία στη γεωργία.

Η σωματιδιακή ρύπανση, όπως αναφέρει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτή και οι ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν σοβαρότερες επιπτώσεις. Στις ευαίσθητες ομάδες ανήκουν άτομα με αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα, ηλικία άνω των 65 ετών, σακχαρώδη διαβήτη, παιδιά και έγκυες. Κατά τη διάρκεια επεισοδίων υψηλής σωματιδιακής ρύπανσης, τα άτομα αυτά θα πρέπει να εξαντλούν τις δυνατότητες μείωσης της έκθεσης τους σε σωματίδια χρησιμοποιώντας μάσκα, μειώνοντας τις άσκοπες μετακινήσεις καθώς και την έντονη σωματική άσκηση σε ανοιχτό χώρο.

Για τους παραπάνω λόγους, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να παρακολουθούν τακτικά τον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Πηγή: ertnews.gr