Καν’ το όπως οι Ιταλοί…

Καθ’ όλα θετικά φαίνεται πως έκλεισε η προηγούμενη χρονιά για την ιταλική αγορά βιολογικών προϊόντων, αφού, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε πρόσφατα ο φορέας Bio Bank (φορέας που αποτελεί μία βάση δεδομένων για τα βιολογικά στην Ιταλία) στην πρόσφατη ετήσια έκθεσή του για τις επιδόσεις των βιολογικών, αυτά κατέγραψαν ετήσια αύξηση εσόδων της τάξεως του 6%.

Όπως συνοψίζει η έκθεση Focus BioBank – Supermarkets And Specialty Products 2025, η ιταλική αγορά βιολογικών έφτασε τα 10,4 δισ. ευρώ το 2024, λαμβάνοντας υπόψη το λιανεμπόριο, τις υπηρεσίες τροφίμων και τις εξαγωγές, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα, σε ένα διεθνές τοπίο, μάλιστα, αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αυτές οι επιδόσεις έρχονται σε μία χρονική περίοδο κατά την οποία η αγορά των συμβατικών τροφίμων κατέγραψε αύξηση σε αξία κατά μόλις 0,7%, κάτω από τον ρυθμό πληθωρισμού και μείωση όγκων κατά 0,4%.

Η εγχώρια αγορά βιολογικών της γειτονικής χώρας αποτελείται ουσιαστικά από δύο κανάλια, αυτό του λιανεμπορίου μεγάλης κλίμακας και αυτό των εξειδικευμένων καταστημάτων, που λειτουργούν περισσότερο συμπληρωματικά παρά ανταγωνιστικά.

Το δεύτερο, μετά από μία περίοδο δυσκολιών και παρότι ο αριθμός των καταστημάτων έχει μειωθεί αισθητά, κατέγραψε αξιοσημείωτη πρόοδο της τάξεως του +9%, με τον κύκλο εργασιών του να ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ, ενώ και οι μεγάλες αλυσίδες κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων κατά 5%, φτάνοντας τα 3,3 δισ., με τα στοιχεία να περιλαμβάνουν για πρώτη φορά και τα χύμα βιολογικά προϊόντα, πέραν των συσκευασμένων.

Ειδικότερα, ένα 80% των πωλήσεων τροφίμων πραγματοποιείται στις μεγάλες αλυσίδες, ενώ το μερίδιο των βιολογικών προϊόντων στο λιανεμπόριο μεγάλης κλίμακας ανέρχεται σε 64%. Ένα 32% του λιανεμπορίου μεγάλης κλίμακας αποτελείται από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με το μερίδιο των πωλήσεων βιολογικών προϊόντων στην κατηγορία να ανέρχεται σε 47%.

Συνεπώς, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο λιανεμπόριο μεγάλης κλίμακας καταλαμβάνουν ένα 30% των συνολικών πωλήσεων βιολογικών, όπως συνοψίζει η έκθεση της BioBank.

Στις πρώτες θέσεις στον ευρωπαϊκό χάρτη

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του φετινού Άτλαντα Βιολογικών του Fibl (The World of Organic Agriculture 2025), με βάση τα στοιχεία του 2023, η Ιταλία καταλάμβανε την τρίτη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε όρους βιολογικών εκτάσεων (24,6 εκατ. στρέμματα) και κατέγραφε τον μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών (84.191) και μεταποιητών (24.800).

Παράλληλα, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αγορές βιολογικών εντός Ευρώπης (τέταρτη μετά τις Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία) και κατέγραψε τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις (3,6 δισ. ευρώ αξία εξαγωγών), απουσία βέβαια στοιχείων από τη Γερμανία.