Καβάλα: Μειωμένη κατά 20% η παραγωγή ακτινιδίου λόγω εαρινού παγετού

Στις 5 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η συγκομιδή ακτινιδίου από την ομάδα των παραγωγών της ΕΑΣ Καβάλας. Η ομάδα καλλιεργεί 3.500 στρέμματα και, ενώ οι εκτιμήσεις τους έδιναν παραγωγή 10.000 τόνων, έχασαν το 20% αυτής εξαιτίας παγετού, που έπληξε την καλλιέργεια την άνοιξη. «Καταφέραμε να μαζέψουμε 8.000 τόνους, άρα η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 20%. Ορισμένοι παραγωγοί στην περιοχή του Νέστου και της Χρυσούπολης έπαθαν μεγάλη ζημιά, από 50% έως και 70%, και περιμένουμε να ανταποκριθεί ο ΕΛΓΑ», μεταφέρει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, Κωνσταντίνος Λεπίδας.

Οι εκτάσεις που δεν υπέστησαν πλήγμα από τον παγετό παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετική εικόνα. «Η χρονιά είναι πολύ καλή και θα συνεχίσουν να είναι και οι επόμενες, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη πανευρωπαϊκά στο πράσινο ακτινίδιο, το Χέιγουορθ, το οποίο έχει ζήτηση στην αγορά», αναφέρει ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή είναι κατάλληλη για την καλλιέργειά του.

Υπενθυμίζει την ανάγκη το ακτινίδιο να προστατευθεί ως προϊόν, να αποθηκεύεται σωστά –όπως γίνεται από την Ένωση Καβάλας, όπου μπαίνει στα ψυγεία το διάστημα 15 Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου– και να βγαίνει στην αγορά σταδιακά, από τώρα μέχρι και τον Απρίλιο. «Κρατάμε μία αγορά για ένα εξάμηνο σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική και, ταυτόχρονα, ανοιγόμαστε στην Ασία», σημειώνει.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι στις αρχές Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου τριών εμπειρογνωμόνων της Φυτοϋγειονομικής Υπηρεσίας του υπουργείου Γεωργίας του Βιετνάμ στην Ελλάδα, με σκοπό την αξιολόγηση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της παραγωγής ελληνικού ακτινιδίου και την προετοιμασία για το άνοιγμα της βιετναμέζικης αγοράς. Επ’ αυτού, ο κ. Λεπίδας ενημερώνει ότι οι ίδιοι πραγματοποιούν εδώ και καιρό επαφές με την Κορέα, την Ινδία και τη Νότια Αφρική για να ανοίξουν αγορές, καθώς το ελληνικό ακτινίδιο έχει ζήτηση, αλλά χρειάζεται να προστατευθεί.

Εκτιμήσεις για άνοδο της τιμής παραγωγού κατά 10%-15% σε σχέση με πέρσι

«Απαιτείται να γίνουν υποδομές στην Ελλάδα. Οι τιμές ήταν πολύ καλές στο ξεκίνημα, αλλά οι Έλληνες έβγαλαν φθηνότερα ακτινίδια στην αγορά, γιατί δεν μπορούσαν να τα αποθηκεύσουν, γεγονός που μειώνει τις τιμές και μέχρι να επανέλθουν περνάει αρκετός καιρός», επισημαίνει ο ίδιος και εκτιμά ότι η τιμή παραγωγού θα ξεπεράσει κατά 10%-15% την περσινή τιμή, που διαμορφώθηκε στο 1 ευρώ το κιλό. Οι παραγωγοί λαμβάνουν τώρα προκαταβολή, το υπόλοιπο ποσό στο τέλος Ιανουαρίου και η εκκαθάριση θα γίνει τον Απρίλιο.

Η υψηλή ποιότητα και η συνέπεια είναι ισχυρά πλεονεκτήματα της Ένωσης, καθώς διατηρούν ευλαβικά το δίκτυό τους στην αγορά. «Οι πελάτες μας περιμένουν στα μαγαζιά τους τα ακτινίδιά μας αυτό το εξάμηνο», τονίζει ο κ. Λεπίδας, για να διευκρινίσει ότι λειτουργούν για έξι μήνες μέχρι να βγει το προϊόν στην αγορά της Νέας Ζηλανδίας ή της Χιλής. Υπερασπιζόμενος τη δυναμική του ακτινιδίου, αναφέρει ότι πρόσφατα πραγματοποίησαν εκδήλωση για τη γεωργία άνθρακα σε ελιά και ακτινίδιο, γιατί προγραμματίζουν να λάβουν ένα ακόμη πιστοποιητικό και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

Τέλος, ο ίδιος μεταφέρει την πικρία του για την υψηλότερη τιμή του ιταλικού ακτινιδίου στην Ευρώπη, παρότι το ελληνικό είναι καλύτερο. «Ιταλικές εταιρείες αγοράζουν ελληνικό ακτινίδιο, το λανσάρουν στην αγορά με την επωνυμία τους και το πουλούν φθηνότερα από εμάς, για να προκαλέσουν πρόβλημα», λέει ζητώντας την προσοχή ομάδων παραγωγών, συνεταιριστών και της πολιτείας, καθώς πρόκειται για εθνικό προϊόν.