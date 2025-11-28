NATEXPΟ 2025: Με τα φρούτα και τα λαχανικά στο επίκεντρο η φετινή εμπορική διοργάνωση για τα βιολογικά

Αυτή την Κυριακή, στις 30 Νοεμβρίου και για τρεις ημέρες (έως και τις 2 Δεκεμβρίου), η γαλλική πρωτεύουσα αναμένεται να φιλοξενήσει τη φετινή διοργάνωση της Natexpo 2025, το ετήσιο εμπορικό γεγονός για τα βιολογικά προϊόντα. Φέτος, η διοργάνωση επιστρέφει στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles στο Παρίσι για να υποδεχθεί σχεδόν 900 εκθέτες και 12.000 εμπορικούς επισκέπτες του τομέα, που δείχνει να ανακάμπτει από τις ιδιαίτερες συνθήκες των προηγούμενων ετών.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, το 25% των εκθετών προέρχεται από 23 χώρες του εξωτερικού, με τις Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία και Ολλανδία να αποτελούν τους πέντε κορυφαίους συμμετέχοντες, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές. Στόχος είναι η φετινή διοργάνωση να αποτελέσει έναν εξαγωγικό επιταχυντή για τους επαγγελματίες του τομέα.

Στοχευμένες εκστρατείες επικοινωνίας, διεθνή περίπτερα που θα παρουσιάζουν την ποικιλομορφία του βιολογικού τομέα, επιχειρηματικές συναντήσεις, σε συνεργασία με την Business France για τη διασύνδεση εκθετών αγοραστών, καθώς και μια ομάδα διεθνών αντιπροσώπων θα συμβάλουν στο πολύτιμο αυτό κομμάτι της εξωστρέφειας. Από πλευράς επισκεπτών, αναμένεται να εκπροσωπηθούν τουλάχιστον 68 χώρες, με τους διεθνείς επισκέπτες να αντιπροσωπεύουν το 14%.

Για το 2025, οι διοργανωτές βάζουν στο επίκεντρο τα βιολογικά φρούτα και τα λαχανικά, έναν τομέα που έχει συμβάλει σημαντικά στην άνθηση της βιολογικής παραγωγής, όπως υπογραμμίστηκε και κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποίησαν οι διοργανωτές. Για τον λόγο αυτόν, δημιουργείται αυτήν τη χρονιά το Κέντρο Φρούτων και Λαχανικών, ενώ η πρώτη μέρα της διοργάνωσης αφιερώνεται αποκλειστικά στον τομέα. Συνολικά, 20 εκθέτες θα φιλοξενηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ πλήθος δράσεων και συνεδρίων θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για τον τομέα.

Η ειδική δράση «Natexpo Tchin-Tchin» αφορά ένα μπαρ που θα προσφέρει χυμούς και σμούθι, ενώ η λειτουργία του «τοπικού καταστήματος» θα προσφέρει, επίσης, σύντομες εκπαιδεύσεις στο κομμάτι της εμπορίας.

Τιμώμενη χώρα φέτος είναι το Μαρόκο, με περίπου 20 εταιρείες βιολογικού ενδιαφέροντος από τη χώρα να φιλοξενούνται σε ειδικό τμήμα της έκθεσης, ενώ την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί και συνέδριο για τον μαροκινό βιολογικό τομέα.

Η τελευταία μέρα της διοργάνωσης θα είναι αφιερωμένη στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης, έναν κλάδο που, επίσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των βιολογικών. Τέλος, περισσότερα από 200 συνέδρια, δράσεις και συναντήσεις περιλαμβάνονται στη φετινή εμπορική διοργάνωση, ενώ τα παραδοσιακά βραβεία Natexpo Trophies γιορτάζουν φέτος τα 20 χρόνια τους με μία νέα κατηγορία, αυτή των βέγκαν, καθώς και το νέο «Αγαπημένο του κοινού» βραβείο.