Ζημιές στην ελαιοκαλλιέργεια από χαλαζόπτωση σε περιοχές της Πηνείας

Μια ακόμη χαμένη χρονιά βιώνουν οι αγρότες της Πηνείας, βλέποντας τις προσπάθειες και τον κόπο μιας ολόκληρης περιόδου να ακυρώνονται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά έντονου καιρικού φαινομένου. Η περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει διαρκείς προκλήσεις εδώ και καιρό στο κτηνοτροφικό της κομμάτι, δέχθηκε για ακόμη μια φορά ισχυρό πλήγμα με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές απώλειες. Οι συνεχείς ζημιές στις καλλιέργειες δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη.

Η ελαιοκαλλιέργεια, που αποτελούσε την ελπίδα πολλών αγροτών για εισόδημα, υπέστη σημαντικές ζημιές. Οι καλλιέργειες στις κοινότητες Δαφνιώτισσα, Κεραμιδιά, Χάβαρι, Άγιο Ιωάννη και άλλες περιοχές της Πηνείας καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό, αφήνοντας πίσω εικόνες απογοήτευσης και οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς.

Πηγή: ertnews.gr