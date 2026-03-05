Καπνός: Συγκρατημένη αισιοδοξία με αυξημένο κόστος και προβληματισμός για τις τιμές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα καλλιεργητική περίοδο του καπνού σε βασικές παραγωγικές περιοχές της χώρας, με τους παραγωγούς να κινούνται ανάμεσα στην ανάγκη συνέχισης της καλλιέργειας και στον έντονο προβληματισμό για το αυξημένο κόστος και τις χαμηλές τιμές. Η περσινή χρονιά δεν χαρακτηρίστηκε θετική, καθώς οι αποδόσεις ήταν μειωμένες και οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές. Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι επαφές με τους εμπόρους για το κλείσιμο των νέων συμβολαίων.

Καρδίτσα: Φυτεύσεις στα τέλη Απριλίου

Προς τα τέλη Απριλίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι φυτεύσεις στα χωράφια της Καρδίτσας με καπνά ποικιλίας Βιρτζίνια. Ήδη έχει αρχίσει η σπορά των σποροφύτων στα θερμοκήπια, ενώ η προετοιμασία των χωραφιών προχωρά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η περσινή παραγωγή, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κεφαλά, πρόεδρο της Ο.Π. Καπνού Καρδίτσας, «κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, με τις αποδόσεις να φτάνουν περίπου τα 300 κιλά το στρέμμα, όταν σε μια καλή χρονιά μπορούν να είναι σημαντικά υψηλότερες». Οι ζημιές από τις καιρικές συνθήκες επηρέασαν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται ενδιαφέρον από γεωργούς, που εξετάζουν το ενδεχόμενο στροφής προς τον καπνό, εγκαταλείποντας άλλες καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι και τη βιομηχανική ντομάτα, αναζητώντας ένα πιο σταθερό εισόδημα. Ωστόσο, η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς παρατηρείται επιφυλακτικότητα από την πλευρά των εμπόρων.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, για την Α’ κατηγορία διαμορφώθηκαν περίπου στα 5 ευρώ το κιλό, ενώ στις χαμηλότερες κατηγορίες έφτασαν έως και τα 1,80 ευρώ το κιλό. Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλάς επισημαίνει ότι «το κόστος παραγωγής αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τις τιμές πώλησης, περιορίζοντας σημαντικά το περιθώριο κέρδους».

Κολινδρός Πιερίας: Μειωμένες εκτάσεις και έλλειψη εργατών

Στον Κολινδρό Πιερίας, οι προετοιμασίες για τη σπορά αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου. Σύμφωνα με τον Βασίλη Ιωάννου, πρόεδρο της Ο.Π. Καπνού Κολινδρού, «οι καλλιεργούμενες εκτάσεις εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες κατά 5% σε σύγκριση με πέρσι». Βασική αιτία αποτελεί η έλλειψη εργατών γης, ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια εντείνεται. «Η καλλιέργεια της ποικιλίας Βιρτζίνια είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε εργατικά χέρια, γεγονός που αυξάνει το κόστος και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των παραγωγών», δηλώνει ο ίδιος. Στο μεταξύ, οι τιμές δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την περσινή περίοδο, στοιχείο που δημιουργεί αβεβαιότητα για το τελικό εισόδημα.

Ιδιαίτερο βάρος, όπως σημειώνει ο κ. Ιωάννου, δίνεται στο ενεργειακό κόστος και ειδικά στη διαδικασία ξήρανσης των καπνόφυλλων. «Η τιμή του φυσικού αερίου για τη θέρμανση των θαλάμων έχει αυξηθεί κατά 7 λεπτά, από 0,64 ευρώ σε 0,71 ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος. Αν προστεθούν τα αγροχημικά και το εργατικό κόστος, τα οικονομικά βάρη είναι ήδη αυξημένα πριν ακόμη ξεκινήσει ουσιαστικά η καλλιεργητική περίοδος», καταλήγει.

Ελασσόνα: Πληγές από τη χαλαζόπτωση και ελπίδες για καλύτερες τιμές

Στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας, οι παραγωγοί της ποικιλίας Κατερίνη εξακολουθούν να μετρούν τις συνέπειες της έντονης χαλαζόπτωσης της περασμένης χρονιάς. Σε αρκετές περιπτώσεις, η καταστροφή έφτασε ακόμη και το 100% της παραγωγής, αφήνοντας σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα.

Ο Νίκος Μαυρίδης, καπνοπαραγωγός από την Ολυμπιάδα Ελασσόνας, δηλώνει ότι «η νέα χρονιά ξεκινά με επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση, λόγω έλλειψης ρευστότητας». Παράλληλα, επισημαίνει την έλλειψη εργατών γης, η οποία επηρεάζει τον προγραμματισμό των καλλιεργειών.

Ωστόσο, διατυπώνει συγκρατημένη αισιοδοξία για πιθανή αύξηση της τιμής σε σχέση με πέρυσι, λόγω μειωμένων ποσοτήτων της ποικιλίας Κατερίνη. Εκτιμά, όμως, ότι ο καπνός είναι μια καλλιέργεια άμεσα εξαρτώμενη από τον καιρό, με έντονες διακυμάνσεις.