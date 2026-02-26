Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά: Στασιμότητα, κόστος και έλλειψη στρατηγικής

Στασιμότητα καταγράφεται στον κλάδο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, με βασικό πρόβλημα την έλλειψη ενός κεντρικού φορέα σχεδιασμού και στρατηγικής ανάπτυξης. Η απουσία συντονισμένης πολιτικής λειτουργεί ως τροχοπέδη για την παραγωγή, με αποτέλεσμα οι εκμεταλλεύσεις να κινούνται αυτόνομα, χωρίς κοινή κατεύθυνση και ουσιαστική στήριξη. Ο Χαράλαμπος Βλάχος, παραγωγός από την περιοχή της Λιβαδειάς, περιγράφει έναν κλάδο που έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Όπως επισημαίνει, η λεβάντα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κρίσης που βιώνουν οι παραγωγοί. Στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, εκατοντάδες στρέμματα που καλλιεργούνταν με λεβάντα έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ οι εναπομείνασες καλλιέργειες είναι πλέον περιορισμένες.

«Η τιμή του προϊόντος, που κυμαίνεται περίπου στα 35–40 ευρώ το κιλό, δεν θεωρείται ικανοποιητική, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να στρέφονται σε άλλες επιλογές». Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι επιμένουν στον τομέα των αρωματικών φυτών, επενδύοντας κυρίως στη ρίγανη και στο τσάι του βουνού.

Ο κ. Βλάχος τονίζει ότι η χώρα διαθέτει εξαιρετικές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. «Ωστόσο, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και κατευθυντήριες γραμμές το δυναμικό αυτό παραμένει αναξιοποίητο».

Αγρίνιο: Οι βροχοπτώσεις αυξάνουν τα προβλήματα

Στην περιοχή του Αγρινίου, οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες. Ο παραγωγός Νότης Καμαριάρης επισημαίνει ότι η αυξημένη υγρασία έχει οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη ζιζανίων, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τόσο την ποιότητα όσο και την απόδοση των καλλιεργειών. Όπως αναφέρει, «εάν οι βροχοπτώσεις συνεχιστούν, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών, γεγονός που μπορεί να επιφέρει απώλειες στην παραγωγή».

Παρά τα προβλήματα, η αγορά δείχνει ενδιαφέρον για συγκεκριμένα είδη, όπως το δεντρολίβανο και το μελισσόχορτο. Σημαντική ζήτηση καταγράφεται επίσης για τη ρίγανη, τη μαντζουράνα, το φλισκούνι και το τσάι του βουνού.

Ο ίδιος δηλώνει υπέρμαχος των τοπικών ποικιλιών, εκφράζοντας επιφυλάξεις για καλλιέργειες όπως η μέντα και η λεβάντα, οι οποίες, όπως σημειώνει, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα στην περιοχή. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονου εξοπλισμού και τεχνολογίας, ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αγορών και να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα.

Λάρισα: Υψηλά ενοίκια και αυξημένο κόστος παραγωγής

Στη Λάρισα, το αυξημένο κόστος παραγωγής αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης για τους καλλιεργητές. Ο Γιάννης Καραγκούνης, παραγωγός από το Λουτρό Λάρισας, επισημαίνει ότι «η στήριξη του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι καλλιέργειες να παραμείνουν ανταγωνιστικές».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη ρίγανη, την οποία καλλιεργεί σε μεγάλη έκταση, αλλά και στο τσάι του βουνού, το οποίο απαιτεί προσεκτική διαχείριση για να επιτευχθούν τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι αποδόσεις της ρίγανης κυμαίνονται μεταξύ 200 και 300 κιλών ανά στρέμμα, ενώ η μέση τιμή πώλησης ως ξηρή δρόγη διαμορφώνεται περίπου στο 1,60 ευρώ το κιλό.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο θέμα των ενοικίων των αγροτεμαχίων, τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, λέγοντας ότι «στην περιοχή ξεπερνούν ακόμη και τα 70 ευρώ το στρέμμα».

Ανάγκη για ολοκληρωμένη εθνική πολιτική

Ο κλάδος των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών διαθέτει σημαντικές προοπτικές, αλλά απαιτείται συντονισμένη πολιτική, τεχνική υποστήριξη και στρατηγικός σχεδιασμός. Χωρίς ένα οργανωμένο πλαίσιο κατευθύνσεων και ενίσχυσης, οι μεμονωμένες προσπάθειες δύσκολα μπορούν να μετατραπούν σε μια σταθερή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία για τον τομέα.