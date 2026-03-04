Σοβαρές ζημιές στην παραγωγή μανταρινιού στον Δήμο Φιλιατών

Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι παραγωγοί μανταρινιού στον Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας, καθώς οι φετινές κλιματολογικές συνθήκες οδήγησαν σε μεγάλη μείωση της παραγωγής και σε υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών. Το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Νίκου Έξαρχου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η παραγωγή σε 12.000 στρέμματα περιορίστηκε περίπου στο 40%, λόγω μειωμένης ανθοφορίας, χαλαζοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις συνέβαλαν στην εμφάνιση της ασθένειας «υδαρής κηλίδωση», που καθιστά το προϊόν μη εμπορεύσιμο.

Όπως επισημάνθηκε, η συγκεκριμένη ασθένεια δεν καλύπτεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, γεγονός που αφήνει τους παραγωγούς χωρίς αποζημίωση.

Από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε ότι εξετάζονται δυνατότητες στήριξης στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών.

Ταυτόχρονα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί 253 δηλώσεις ζημιάς για περίπου 5.000 στρέμματα και ότι οι αποζημιώσεις για τις καλυπτόμενες αιτίες ανέρχονται περίπου σε 900.000 ευρώ.

