Πατάτα: Οι καιρικές συνθήκες και το υψηλό κόστος «φρενάρουν» τη φετινή καλλιεργητική περίοδο

Λιγότερα αναμένεται να είναι τα στρέμματα που θα φυτευτούν με πατάτα κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν ανατρέψει τον προγραμματισμό των παραγωγών, μεταθέτοντας διαδοχικά τις ημερομηνίες φύτευσης και δημιουργώντας αβεβαιότητα για την εξέλιξη της χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές ποσότητες πατάτας παραμένουν αποθηκευμένες, γεγονός που επιβαρύνει τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων και επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία των παραγωγών. Το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής σε καύσιμα, λιπάσματα, σπόρο και ενέργεια λειτουργεί αποτρεπτικά για την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, καθώς οι παραγωγοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την ανάληψη επιπλέον ρίσκου.

Πελοπόννησος και Θήβα: Πιέσεις στις τιμές και αβεβαιότητα στην αγορά

Σύμφωνα με τον Σωτήρη Κακαλέτρη, παραγωγό από τη Γαστούνη, οι εκτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής φυτευτεί είναι περιορισμένες. Οι καιρικές συνθήκες καθυστερούν τις εργασίες, ενώ στον τομέα της εμπορίας τα προβλήματα παραμένουν έντονα. Όπως επισημαίνει, «η πατάτα συχνά πωλείται αζύγιστη και σε τιμές που καθορίζονται μονομερώς από τους εμπόρους, γεγονός που συμπιέζει το εισόδημα των παραγωγών». Η απουσία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης και ιχνηλασιμότητας, όπως υποστηρίζει, στερεί από το προϊόν ταυτότητα και δυνατότητα ουσιαστικής διαφοροποίησης στην αγορά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εικόνα από τη Θήβα. Ο παραγωγός Άρης Υφαντής τονίζει ότι οι καιρικές συνθήκες κρατούν τους παραγωγούς εκτός χωραφιών, δυσκολεύοντας τον προγραμματισμό τους. «Οι τιμές παραγωγού αυτή την περίοδο κυμαίνονται γύρω στα 50 λεπτά το κιλό, ενώ σημαντικές ποσότητες παραμένουν στις αποθήκες». Παράλληλα, η είσοδος εισαγόμενων πατατών, οι οποίες διακινούνται ως ελληνικές, ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις τιμές, με αποτέλεσμα οι εγχώριοι παραγωγοί να χάνουν μερίδιο αγοράς.

Νάξος: Οι βροχές έφεραν συγκρατημένη αισιοδοξία

Στη Νάξο, η εικόνα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Πριν από περίπου δέκα ημέρες, αρκετοί παραγωγοί είχαν ακυρώσει την αγορά πατατόσπορου, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας. Ωστόσο, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις άλλαξαν τα δεδομένα και οδήγησαν στην ανανέωση των παραγγελιών.

Όπως εξηγεί ο παραγωγός Στέλιος Βαθρακίλης, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο «αναμένεται αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, καθώς το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης νερού δείχνει να έχει, προς το παρόν, αντιμετωπιστεί». Η τιμή πώλησης διαμορφώνεται γύρω στα 70 λεπτά το κιλό, ενώ οι μέσες αποδόσεις της προηγούμενης χρονιάς έφτασαν τα 1.000 κιλά ανά στρέμμα. Στο νησί, ωστόσο, οι εκμεταλλεύσεις παραμένουν μικρές, με μέσο όρο περίπου 30 στρέμματα ανά παραγωγό και κυρίως ανοιξιάτικη φύτευση.

Νευροκόπι: Μείωση 20%–30% στις εκτάσεις

Στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, οι εκτάσεις εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες κατά 20%–30%. Αν και το πρόβλημα της έλλειψης νερού που ταλαιπωρούσε τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να έχει ξεπεραστεί, οι χαμηλές τιμές λειτουργούν αποθαρρυντικά.

Όπως δηλώνει ο Απόστολος Βέσμευσης, αντιπρόεδρος της Ομάδα Παραγωγών Πατάτας Νευροκοπίου, καλλιεργούνται περισσότερα από 20.000 στρέμματα, ωστόσο μεγάλο μέρος της παραγωγής παραμένει αδιάθετο. «Το 30% της παραγωγής μας βρίσκεται ακόμη στις αποθήκες και μετά τον Μάρτιο θα αναγκαστούμε να το αποσύρουμε, αν δεν έχει πουληθεί», σημειώνει με εμφανή προβληματισμό. Η φετινή χρονιά διαμορφώνεται, έτσι, μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, όπου οι καιρικές συνθήκες, οι πιέσεις στην αγορά και το υψηλό κόστος παραγωγής συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο για την ελληνική πατατοκαλλιέργεια.