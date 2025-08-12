Καστοριά: Από σήμερα η έκδοση αδειών θήρας

Ξεκινά από σήμερα στην Καστοριά η έκδοση των αδειών θήρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο που ξεκινά στις 20 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Καστοριάς.

Οι άδειες θα εκδίδονται από τα γραφεία του Συλλόγου που θα είναι ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 13:30 και 18:00 – 20:00 το απόγευμα και το Σάββατο 9:00-13:30.

Οι τιμές των αδειών θήρας είναι:

Τοπική 134,00 ευρώ

Περιφερειακή 154,00 ευρώ

Γενική 184,00 ευρώ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την διαδικασία έκδοσης αδειών είναι:

• ΑΦΜ

• Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου σε ισχύ ( Παρακαλούμε να ελέγξετε την ημερομηνία λήξης των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση τους σε περίπτωση που λήγουν )

• Για τα βιβλιάρια θήρας που δεν έχουν φύλλα απαιτείται μία φωτογραφία για έκδοση νέου βιβλιαρίου