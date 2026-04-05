Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Στα 74 ευρώ/στρέμμα η ενίσχυση στο βαμβάκι

Λιγότερο από μια εβδομάδα απομένει μέχρι την πρώτη παρτίδα πληρωμών για το 2026, όπως ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που φαίνεται ότι θα τηρηθεί, οι μεγαλύτερες εκταμιεύσεις αναμένεται να κατευθυνθούν στους δικαιούχους της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, η οποία θα καταβληθεί με 74 ευρώ ανά στρέμμα.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχαν καθοριστεί οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στο σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και στο κριθάρι. Ωστόσο, ένα από τα βασικά προβλήματα που παραμένει είναι η δυσλειτουργία του συστήματος παρακολούθησης (monitoring), αφού δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως ποια στρέμματα θεωρούνται επιλέξιμα για πληρωμή.

Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί ασάφεια για τους παραγωγούς, κυρίως για όσους διαχειρίζονται μεγαλύτερες εκτάσεις ή καλλιεργούν ποικιλία προϊόντων. Οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν έως τις 9 Απριλίου περιλαμβάνουν εκκρεμότητες προ ηγούμενων ετών, καθώς και αιτήσεις του 2025 για βασική εισοδηματική στήριξη, ενισχύσεις βαμβακιού, αγρότες νεαρής ηλικίας και εξισωτική αποζημίωση.

Ακολουθούν πληρωμές έως τα τέλη Απριλίου για ειδικά καθεστώτα, όπως οι εφοδιασμοί μικρών νησιών, ενώ έως τα τέλη Μαΐου αναμένεται η καταβολή πληρωμών που αφορούν άλλες συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα.

Αναλυτικά:

Έως 9 Απριλίου 2026 Θα καταβληθούν πληρωμές που αφορούν σε:

• Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις 2017).

– Βασική Ενίσχυση

• Αιτήσεις έτους 2025:

– Π1-21 Βασική Εισοδηματική Στήριξη

– Π1-29 Αναδιανεμητική Ενίσχυση o Ενισχύσεις βαμβακιού

– Π1 -30 Αγρότες Νεαρής Ηλικίας (YOUNG) (εκκρεμότητες και εθνικό απόθεμα)

– Π1-32 Συνδεδεμένα καθεστώτα (χωρίς παράδοση, σκληρό και μαλακό σιτάρι/κριθάρι)

– ΣΣΚΑΠ – Π3-71 Εξισωτική Αποζημίωση

Έως 30 Απριλίου 2026

Θα πραγματοποιηθούν πληρωμές που αφορούν σε αιτήσεις έτους 2025:

• ΜΝΑ – Εφοδιασμοί Μικρών Νησιών Αιγαίου (Κανονισμός 229/2013)

Έως 30 Μαΐου 2026 Θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν:

• Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018)

– Βασική Ενίσχυση

• Αιτήσεις έτους 2025:

– Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος α) Αραβόσιτος, β) Ρύζι, γ) Σπόροι σποράς, δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης, ε) Όσπρια, στ) Κορινθιακή Σταφίδα, ζ) Μήλα, η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά, θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά, ι) Βιομηχανική Ντομάτα, ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα, ιβ) Ζωικό Βοοειδή

– Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

Πληρωμές άνω των 2 εκατ. ευρώ για εκκρεμότητες ενισχύσεων του 2016

Εν τω μεταξύ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε την Παρασκευή 3 Απριλίου στην εξόφληση εκκρεμοτήτων συνολικού ύψους 2.050.905,95 € οι οποίες αφορούν σε ενισχύσεις του έτους 2016.

Ειδικότερα, μετά από συμψηφισμό οφειλών προηγούμενων ετών ύψους 109.106,41€, καταβάλλονται:

419.551,43€ σε 833 δικαιούχους για τη Βασική Ενίσχυση

348,09€ σε 833 δικαιούχους για την Ενίσχυση για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Πράσινη Ενίσχυση)

006,43€ σε 50 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας (Young)

Επιπλέον, μετά από έλεγχο, καταβάλλεται σε 410 δικαιούχους το ποσό των 627.254,92€ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και πολυετών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί έως και το 2016.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές εντάσσονται στον ευρύτερο προγραμματισμό για την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών και την αποκατάσταση της κανονικότητας στη διαδικασία πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει την υλοποίηση ενεργειών για την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών με ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την ορθή καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους.