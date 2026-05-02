Πράσινο φως από την ΕΕ για ενίσχυση έως 50.000 ευρώ σε λιπάσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο πλαίσιο κρατικής βοήθειας για αγρότες και επιχειρήσεις που πλήττονται από τις αναταράξεις στην αγορά ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η στήριξη αφορά κυρίως αυξημένα κόστη σε καύσιμα και λιπάσματα, με την επιδότηση να καλύπτει έως και το 70% της επιπλέον επιβάρυνσης.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να στηρίξουν κρίσιμους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Το πλαίσιο θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ προβλέπεται επανεξέταση ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη γενικότερη ενεργειακή κατάσταση. Η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί είτε βάσει πραγματικής κατανάλωσης είτε μέσω απλοποιημένων διαδικασιών για μικρότερα ποσά.

Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες προβλέπεται επίσης αυξημένη στήριξη στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς πρόσθετες δεσμεύσεις απανθρακοποίησης.