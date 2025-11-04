ΚΕΕΕ: Στρατηγική επιλογή η ενδυνάμωση των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα

Μία ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), Γιάννη Βουτσινά, και την πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ), Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με επίκεντρο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στη συνάντηση αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος των γυναικών στην αναζωογόνηση της υπαίθρου, την πράσινη ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον υπουργό να εκφράζει τη σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει στοχευμένα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσα από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα συνεργασίας με την ΚΕΕΕ και την ΕΕΔΕΓΕ.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η γυναικεία παρουσία στην αγροδιατροφή αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη βιωσιμότητα και την καινοτομία στις αγροτικές περιοχές.

Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι οι θεματοφύλακες της παράδοσης, αλλά και οι φορείς μιας νέας, δυναμικής αγροτικής οικονομίας. Η συνεργασία του Υπουργείου με την ΚΕΕΕ και το Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών είναι στρατηγικής σημασίας για να συνδεθούν οι πολιτικές στήριξης με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, υπογράμμισε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα δεν είναι μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά στρατηγική επιλογή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναγέννηση της υπαίθρου.

Όπως σημείωσε, «οι γυναίκες δημιουργούν σήμερα νέα παραγωγικά πρότυπα, φέρνουν καινοτομία και εξωστρέφεια στον πρωτογενή τομέα.

Η ΚΕΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει μέσα από τα Επιμελητήρια και το Δίκτυο της ΕΕΔΕΓΕ πρωτοβουλίες, οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα της υπαίθρου και αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα των προϊόντων μας».

Η πρόεδρος της ΕΕΔΕΓΕ και του Επιμελητηρίου Ξάνθης, Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, ανέδειξε τη σημασία των προγραμμάτων mentoring, κατάρτισης και χρηματοδότησης που προσφέρει το Δίκτυο, τονίζοντας ότι «η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης ανάπτυξης, που χρειάζεται στήριξη και θεσμική θωράκιση».

Ο υπουργός εξήρε το έργο των Επιμελητηρίων, αναφέροντας ότι «η ΚΕΕΕ αποτελεί πολύτιμο θεσμικό εταίρο του Υπουργείου, γιατί συνδέει απευθείας την επιχειρηματικότητα με την κοινωνία και μεταφέρει τη φωνή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις».

Τέλος, συμφωνήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ του Υπουργείου, της ΚΕΕΕ και της ΕΕΔΕΓΕ και του ΙΕΜΕ της ΚΕΕΕ, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή, που θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, mentoring και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.