Κέλλας: Εντός Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και το Μέτρο 23

Στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που θα γίνουν εντός του Νοεμβρίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας μιλώντας στην εκπομπή Newsroom της Ertnews.

Eρωτηθείς σχετικά ο κ. Κέλλας διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές που περιμένει ο αγροτικός κόσμος θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου και συγκεκριμένα είπε:

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Εντός του μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (το 70% του συνολικού ποσού), ύψους 550–600 εκατ. ευρώ

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για τις ζημιές στην παραγωγή και

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου τα 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία».

Επίσης ο υφυπουργός τόνισε ότι περίπου 15 μέρες μετά την προκαταβολή θα πληρωθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τους εαρινούς παγετούς.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Κέλλας αναφέρθηκε στο σχετικό νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τους κ. Χατζηδάκη, κ. Τσιάρα και κ. Πιερρακάκη. «Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να το ψηφίσει έως τις 31 Δεκεμβρίου, καθώς αποτελεί ένα από τα τρία ορόσημα που έχει θέσει η Κομισιόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.