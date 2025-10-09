Κ. Χατζηδάκης: Προτεραιότητα στα παλιά Βιολογικά – Έρχονται αποζημιώσεις για ευλογιά, φερτά υλικά, καθώς και ενισχύσεις για ζωοτροφές

Στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/10) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών, ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε:

«Πρώτα απ’ όλα να πούμε πως καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες, με την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν τις ανάγκες τους, έχουν να αγοράσουν ζωοτροφές, λιπάσματα, να προχωρήσουμε τις καλλιέργειές τους. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό και κάνουμε ό, τι μπορούμε.

Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και λεπτομέρειες στη συνέχεια, προκειμένου να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται η καταβολή αποζημιώσεων και επιδοτήσεων.

Από την άλλη πλευρά, θέλω να σημειώσω ότι η συζήτηση αυτή φέτος γίνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο ότι προέκυψε το μεγάλο θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προέκυψε το πρόστιμο που πληρώνει η χώρα τα 214 εκατομμύρια ευρώ.

Προκύπτουν μια σειρά από ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμφισβήτηση του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό το λόγο άλλωστε αποφασίστηκε από τον πρωθυπουργό να υπάρξει μία υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, πράγμα που το βρήκε θετικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παράλληλα εξελίσσεται και ένα σχέδιο δράσης που έχει πάνω από 50 σημεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να κλείσουν όλες αυτές οι επιμέρους εκκρεμότητες του σχεδίου δράσης, προκειμένου να καταβληθούν και οι επιδοτήσεις.»

«Εάν από την πλευρά μας σπεύσουμε και πληρώσουμε, υπάρχει κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή που έστειλε στις 4 Αυγούστου, μερικής αναστολής των πληρωμών. Δηλαδή θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα εάν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως, ότι πάμε με αργούς ρυθμούς. Η υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά ήδη έχουν προσληφθεί τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι για να βοηθήσουν τη συνολική προσπάθεια και πλέον γίνονται καθημερινές συσκέψεις συντονισμού για να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία.»