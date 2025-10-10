Κ. Τσιάρας: Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει μια σειρά πληρωμών

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά μια σειρά πληρωμών στους αγρότες, με στόχο να καλυφθούν εκκρεμότητες και να ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις μέσω του ΕΛΓΑ , σύμφωνα με τις δηλώσεις του ΥπΑΑΤ Κώστα Τσιάρα που μίλησε σήμερα το πρωί (10/10) στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πληρωμές ο υπουργός διευκρίνισε ότι η αρχή θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τις πληρωμές των παλαιών βιολογικών και συγκεκριμένα με τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις για ζωοτροφές των κτηνοτρόφων που αναγκάστηκαν να κρατήσουν τα ζώα τους σε περιορισμό λόγω της ευλογιάς, καθώς και οι πληρωμές για ζημιές από φερτά υλικά σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel». Επανέλαβε δε ότι εντός Νοεμβρίου γίνεται προσπάθεια να πληρωθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

«Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει μια σειρά πληρωμών. Η πρώτη πληρωμή θα είναι τα παλιά βιολογικά που είναι η βιολογική γεωργία και η βιολογική μελισσοκομία. Θα συνεχίσουμε με πληρωμές που αφορούν στις αποζημιώσεις των ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους που είχαν κλεισμένα τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς, θα ακολουθήσουν οι πληρωμές που αφορούν στα φερτά υλικά μιας και κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν μετά τον Daniel. Έχουμε μπροστά μας την πληρωμή του Μέτρου 23, έχουμε τη βασική ενίσχυση που όπως σας έχω πει θα κάνουμε τεράστια προσπάθεια να πληρωθεί εντός του Νοεμβρίου. Αμέσως μετά θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να δοθούν οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα από την ευλογιά και αυτό θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση για τον κτηνοτροφικό κόσμο» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάρας.