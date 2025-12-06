Κεντρική Μακεδονία: Ημερίδα του ΣΕΠΥ στη Βέροια για το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό

Με επίκεντρο τις προοπτικές της ελληνικής δενδροκομίας και ειδικότερα τις σύγχρονες προοπτικές και εξελίξεις στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού των οπωροφόρων δέντρων και το ενωσιακό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς, πραγματοποιήθηκε στη Βέροια η ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ). Το θέμα της συνάντησης ήταν «Η σημασία της χρήσης πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού στην παραγωγή ποιοτικών φρούτων».

Στο βήμα βρέθηκαν πανεπιστημιακοί ερευνητές, στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς, οι οποίοι ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο που έχει το πιστοποιημένο υλικό στην εγκατάσταση νέων δενδρώνων, στη διασφάλιση της φυτοϋγείας και στην παραγωγή καρπών υψηλής ποιότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έννοια της «ταυτότητας» του προϊόντος, που λειτουργεί ως εγγύηση για τον καταναλωτή και ως διαβατήριο για την είσοδο των ελληνικών φρούτων στις διεθνείς αγορές. Όπως τονίστηκε, η πιστοποίηση συνδέεται άμεσα με την ιχνηλασιμότητα και την αξιοπιστία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Στήριξη του ΥΠΑΑΤ σε πιστοποιημένο υλικό

Με διαδικτυακή παρέμβαση, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, απηύθυνε χαιρετισμό, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ στην προώθηση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Ο υφυπουργός τόνισε ότι η ποιότητα της παραγωγής ξεκινά από το υλικό φύτευσης, καθώς από τη γενετική καθαρότητα και την υγεία των φυτών εξαρτώνται η παραγωγικότητα, η αντοχή στις ασθένειες και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών φρούτων στις αγορές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που διαθέτει πλέον πιστοποιημένο προβασικό πολλαπλασιαστικό υλικό για βασικά είδη οπωροφόρων, διασφαλίζοντας φυτοϋγεία και ποικιλιακή καθαρότητα.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του ΣΕΠΥ στη διάδοση της χρήσης πιστοποιημένου υλικού και κάλεσε σε κοινή δράση κράτους, φυτωρίων, επιστημόνων και παραγωγών. Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός διαβεβαίωσε ότι το ΥΠΑΑΤ θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, διάχυσης τεχνογνωσίας και ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου, με στόχο μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη ελληνική δενδροκομία.

Καθοριστικό το πολλαπλασιαστικό υλικό σε οπωρώνα

Εκ των ομιλητών της ημερίδας ήταν και ο καθηγητής Δενδροκομίας του ΑΠΘ, Αθανάσιος Μολασιώτης, ο οποίος ανέδειξε με την εισήγησή του τον καθοριστικό ρόλο του πολλαπλασιαστικού υλικού στην πορεία και την επιτυχία των ελληνικών οπωρώνων. Όπως επεσήμανε, «η επιτυχία ενός οπωρώνα δεν ξεκινά από τη λίπανση, ούτε από τα συστήματα άρδευσης ή τις τεχνικές καλλιέργειας. Ξεκινά από ένα πολύ πιο βασικό σημείο: Το πολλαπλασιαστικό υλικό».

Και πρόσθεσε: «Το υγιές, ταυτοποιημένο και πιστοποιημένο δενδρύλλιο αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η παραγωγή». Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η εγκατάσταση ξεκινήσει με κατάλληλα φυτά, τότε όλα τα επόμενα βήματα μπορούν να ακολουθήσουν μια σταθερή και διαχειρίσιμη πορεία. Αντίθετα, η χρήση αμφίβολης ποιότητας γενετικού υλικού οδηγεί τον παραγωγό σε μειονεκτική θέση πριν καν αρχίσει η παραγωγική ζωή του οπωρώνα.

Ο κ. Μολασιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στα χρόνια προβλήματα της ελληνικής δενδροκομίας, τα οποία συνδέονται με την απουσία συστηματικού ελέγχου στο πολλαπλασιαστικό υλικό. Δενδρύλλια αμφίβολης ταυτότητας κυκλοφορούν στην αγορά, αυξάνοντας τον κίνδυνο διάδοσης ιώσεων, βλάπτοντας την παραγωγή και μειώνοντας την εμπορική αξία των καρπών. Οι συνέπειες, όπως τόνισε, δεν είναι άμεσες, αλλά εμφανίζονται σταδιακά, επηρεάζοντας αποδόσεις και εισόδημα.

«Το πιστοποιημένο υλικό, αντίθετα, δεν αποτελεί γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά εργαλείο παραγωγικότητας. Προέρχεται από μητρικά δέντρα απαλλαγμένα από παθογόνα, ελέγχεται από επίσημους φορείς και συνοδεύεται από ιχνηλασιμότητα. Έτσι, ο παραγωγός έχει τη βεβαιότητα ότι λαμβάνει την ποικιλία και το υποκείμενο που επέλεξε, εξασφαλίζοντας υγιή φυτά, καλύτερη εγκατάσταση, ομοιομορφία στον οπωρώνα, υψηλότερη και σταθερή παραγωγή, καλύτερη ποιότητα καρπού και μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγικής ζωής», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Μολασιώτης αναφέρθηκε στις διεθνείς τάσεις, καθώς η αγορά στρέφεται σε πατενταρισμένες ή club ποικιλίες με υψηλή εμπορική αξία και αυστηρούς όρους διάθεσης. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, αντιμετωπίζει προβλήματα παράνομης αναπαραγωγής τέτοιων ποικιλιών, γεγονός που δημιουργεί αρνητική εικόνα στο εξωτερικό και περιορίζει την πρόσβαση σε καινοτόμο γενετικό υλικό.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικών παραγόντων από όλη την αλυσίδα αξίας των οπωροφόρων (φυτωριούχοι, συνεταιρισμοί, μεταποιητές κ.ά.), πλήθους επαγγελματιών του αγροτικού χώρου, γεωτεχνικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεωπόνων από τις Κεντρικές – Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους από το ΥΠΑΑΤ Οργανισμούς, σηματοδοτώντας την ανάγκη για ενίσχυση της ποιότητας στην ελληνική δενδροκομία.