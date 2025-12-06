Έβρος: Φασόλι Τυχερού, μια υπερτροφή με «βούλα» και σφραγίδα

Μέσα από το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας, με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός Γαστρονομικός Πολιτισμός», στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 του Μέτρου 19, στο Υπομέτρο 19.3, η Δημοσυνεταιριστική Έβρου συνεργάστηκε με την εταιρεία βιοτεχνολογίας FoodOxys, τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την ανάδειξη των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων.

Η δράση είχε τρία διακριτά στάδια. Το πρώτο αφορούσε ενημερωτικές συναντήσεις με παραγωγούς και μεταποιητές του Τυχερού, με στόχο την προώθηση της αξίας σήμανσης τεσσάρων τοπικών προϊόντων με τεκμηριωμένους ισχυρισμούς υγείας: Σπαράγγι, πεπόνι «χρυσή κεφαλή», φασόλι, ΠΟΠ ελαιόλαδο Μάκρης και ελαιόλαδο Σαμοθράκης.

Αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις είναι ένα βασικό τρόφιμο, που συνδέεται με την ελληνική διατροφική κουλτούρα, χαρακτηρίζεται «κρέας του φτωχού» και στην περιοχή ξεχωρίζει μια ποικιλία. «Το φασόλι Τυχερού ονομάζεται “Καρατζόβα”, το έφεραν οι παππούδες και προπαππούδες μας από την Ανατολική Θράκη και καλλιεργήθηκε για χρόνια με επιτυχία. Το τελευταίο διάστημα, δεν καλλιεργείται σε τόσο μεγάλη έκταση, γιατί παρουσιάζει ευαισθησία σε μυκητολογικές ασθένειες», σημειώνει ο γενικός διευθυντής της Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΕ, Ευάγγελος Καζάκης.

Όπως υπογραμμίζει, στο δεύτερο στάδιο έγιναν εργαστηριακές αναλύσεις, που περιλαμβάνουν ποσοτικό προσδιορισμό βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Το τρίτο περιελάμβανε ενημερωτικές εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων, με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων.

Διατροφικός θησαυρός

Εστιάζοντας στο φασόλι, ο κ. Καζάκης τονίζει την επιλογή τους να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των αναλύσεων. Τα τελευταία αναδεικνύουν τα ισχυρά πλεονεκτήματα του εβρίτικου οσπρίου, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία (ψευδάργυρο, σίδηρο, χαλκό, φώσφορο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, ασβέστιο και κάλλιο), τα οποία ενισχύουν και προφυλάσσουν τον οργανισμό, όπως πιστοποιούν οι βιοεπιστήμονες. «Οι καθηγητές δήλωσαν ότι πρόκειται για διατροφικό θησαυρό, που θέλουμε να αξιοποιήσουμε για να αναδείξουμε την καλλιέργεια στην περιοχή μας», δηλώνει ο ίδιος.

Σημαντικό μέρος της προώθησης είναι η τυποποίηση και σε αυτή την κατεύθυνση αναφέρει ότι υπάρχουν οργανωμένοι φορείς και παραγωγοί που πωλούν τυποποιημένο το φασόλι Τυχερού, επισημαίνοντας τις βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και προάγουν την υγεία του εδάφους και των καλλιεργειών.

«Μπορούμε να ενισχύσουμε την τυποποίηση και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με ποσοστό έως 65% με το νέο πρόγραμμα που βγαίνει το νέο έτος, προκειμένου να γίνει ονομαστό το προϊόν», προσθέτει.

Ο κ. Καζάκης προτείνει «να δοθεί συνδεδεμένη ενίσχυση σε όσους παραγωγούς επιλέξουν να το καλλιεργήσουν σε μεγαλύτερες εκτάσεις, προκειμένου να αναβιώσει η συγκεκριμένη ποικιλία στην περιοχή μας». Ο ίδιος τονίζει ότι απαιτείται οργάνωση της παραγωγής, ώστε το προϊόν να πωλείται τυποποιημένο. Τέλος, υπογραμμίζει τον σπουδαίο ρόλο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, που χρηματοδότησε τη δράση.