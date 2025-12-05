Στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία» επιχειρούν μπλόκο οι αγρότες – Μπλόκα και σε Ήπειρο και Λέσβο

Κομβικά σημεία στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία παρέμεναν ανοιχτά τις προηγούμενες ημέρες, απέκλεισαν σήμερα αγρότες στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο, τα Βασιλικά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής έφθασαν στα «Πράσινα Φανάρια», στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας που βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ορισμένοι επιχείρησαν να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αποκλείσει το σημείο. Το τι μέλλει γενέσθαι θα φανεί τις επόμενες ώρες ενώ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: «δεν θα κάνουμε πίσω. Θα στήσουμε και στον κόμβο αεροδρομίου αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο».

Από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή, τον Τρίλοφο και τα Βασιλικά κινήθηκαν στην αερογέφυρα της Θέρμης, όπου ένωσαν τις δυνάμεις τους με του συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής που τις τελευταίες ημέρες συγκεντρώνονταν με τα τρακτερ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, στη διασταύρωση που συνδέεται τόσο με τον οδικό άξονα προς τα Νέα Μουδανιά και την Κασσάνδρα (δυτικά) όσο και προς τον Πολύγυρο και τα ανατολικά της Χαλκιδικής (Γερακινή, Ψακούδια).

Κλειστό είναι και στα δύο ρεύματα και το σημείο της εισόδου στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Οι κινητοποιήσεις εκεί διαρκούν συνήθως για δύο ή τρεις ώρες και η κυκλοφορία αναμένεται να αποκαταστασθεί κατά τις ώρες 15.00 με 16.00.

Στο μεταξύ έφτασε στον κόμβο Κερδυλλίων, στην Εγνατία Οδό από τα Κερδύλλια προς τις Σέρρες, η αυτοκινητοπομπή των Σερραίων αγροτών και κτηνοτρόφων και σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης πραγματοποιούν συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων μόνο για τα φορτηγά, επιτρέποντας τη διέλευση σε λεωφορεία και ΙΧ αυτοκίνητα. Το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία παραμένει άγνωστο. Η διάρκεια του αποκλεισμού θα καθορίζεται καθημερινά από τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. «Δεν θέλουμε την κοινωνία απέναντί μας. Τα λεωφορεία και τα ΙΧ θα περνούν κανονικά, αλλά όχι τα φορτηγά, τα οποία θα υποχρεώνονται σε παράκαμψη», τόνισε μέλος της συντονιστικής επιτροπής.

Πού αλλού υπάρχουν αποκλεισμοί

Τετράωρο αποκλεισμό μέχρι και τις 17.00 αποφάσισαν, όπως και χθες, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Αμυνταίου και Εορδαίας στον κόμβο Φιλώτα στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ.

Στο μεταξύ, μέχρι και τις 16.00 έχει αποκλειστεί το οδόστρωμα στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στα μπλόκα Καλπακίου και Λούρου οι αγρότες των Ιωαννίνων

Aποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι με τρακτέρ, πραγματοποίησαν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η ημέρα κινητοποιήσεων.

Τον κόμβο αναμένεται να κλείσουν και από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποιήσεις τους.

Την υποστήριξή του στον αγώνα τους εξέφρασε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε στο μπλόκο. Στο μήνυμά του προς τους αγρότες τόνισε, πως «εάν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι που ήδη δοκιμάζεται γιατί είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ, Υπηρεσιών Κέντρων Υγείας, θα σβήσει».

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αποκλεισμό του κόμβου, από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, την Κυριακή, στις 11:00 το πρωί, προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια θα γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας, χαιρετίζει την απόφαση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πρέβεζας και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, υπογραμμίζοντας, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν συνέχεια μιας μακράς προσπάθειας οργάνωσης και συσπείρωσης των βιοπαλαιστών αγροτών.

Στήθηκαν μπλόκα αγροτών και στη Λέσβο

Μεγάλη αγροτική συγκέντρωση αυτή την ώρα στη Λέσβο. Οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

“Μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ που κρατάει υπέρογκα πόσα από τους αγρότες και δεν αποζημιώνει ή δίνει ψίχουλα μετά από χρόνια” είναι τα κύρια αιτήματα των αγροτών.

Τη συμπαράσταση τους εκφράζουν πολλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα στήριξης σωματείων στους αγρότες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και ertnews.gr