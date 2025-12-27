Κεράσι Βόρειου Έβρου: Μηδενικές αποζημιώσεις για… μηδενική παραγωγή

Δύο φορές έπληξε παγετός τον Βόρειο Έβρο αυτήν τη χρονιά, στις 19 Μαρτίου και στις 6 Απριλίου, με συνέπεια την απόλυτη καταστροφή της φετινής παραγωγής κερασιού και τις υψηλές τιμές στο ράφι.

«Δεν είχε κανένας παραγωγή, δεν μάζεψε κανείς», μεταφέρει ο παραγωγός-γεωπόνος, Στέλιος Μπαχτσεβανίδης, και προσθέτει: «Είχε γίνει αναγγελία ζημιάς από τον ΕΛΓΑ, αλλά μόνο εγώ ήμουν εντός κανονισμού. Είχα πληγεί από τον παγετό του Απριλίου και η καλλιέργεια ήταν στο στάδιο του καρπιδίου. Οι υπόλοιποι κερασοπαραγωγοί επλήγησαν στον παγετό του Μαρτίου, οπότε το κεράσι βρισκόταν σε προανθικό στάδιο και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ είχαν διαπιστώσει ότι ήταν προχωρημένη η παραγωγή, προσθέτοντας ότι «είχαν έρθει στο κτήμα εκ νέου για να εκτιμήσουν το ποσοστό της ζημιάς». Θυμίζει, δε, ότι από τη στιγμή που γίνεται αναγγελία σημαίνει ότι είναι στο στάδιο της αποζημίωσης.

Κοινός παρανομαστής των πληγέντων κερασοπαραγωγών από τους δύο παγετούς είναι η μηδενική αποζημίωση, όπως φάνηκε από τις προκαταβολές του ΕΛΓΑ που πληρώθηκαν στα πυρηνόκαρπα. Μάλιστα, αποδείχθηκε ότι το κεράσι, σε πανελλαδικό επίπεδο, «πετάχτηκε εκτός προκαταβολών, με εξαίρεση τα πληγέντα από τον παγετό κεράσια της Πιερίας και της Λαμίας, που ήταν εντός κανονισμού και πληρώθηκαν κανονικά», σύμφωνα με τον κ. Μπαχτσεβανίδη.

Αντιλαμβανόμενος ότι συνολικά τα κεράσια εξαιρέθηκαν των αποζημιώσεων, ο ίδιος ερεύνησε το θέμα και διαπίστωσε ότι «ο ΕΛΓΑ κατηγορεί το υπουργείο και το υπουργείο τον ΕΛΓΑ». Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ΕΛΓΑ στην Αλεξανδρούπολη και στα κεντρικά. «Μίλησα με εργαζόμενο στο γραφείο του υπουργού και μου είπε ότι το πρόβλημα δημιούργησε ο ΕΛΓΑ και αναζητούν λύση, γιατί και τα μήλα αντιμετωπίζουν πρόβλημα», σημειώνει.

«Υπάρχει περίπτωση ακόμη και να μην πληρωθούμε»

Από το υποκατάστημα της Αλεξανδρούπολης τον ενημέρωσαν ότι ενώ ήταν έτοιμοι να βγάλουν τα πορίσματα τούς φρέναραν από τα κεντρικά, λέγοντας ότι θα ενταχθούν σε άγνωστο πρόγραμμα. Παρόμοιες απαντήσεις έλαβε και από τη γραμματεία του ΕΛΓΑ. «Υπάρχει περίπτωση ακόμη και να μην πληρωθούμε, αν δεν βρεθεί κονδύλι. Έχω πληρώσει προκαταβολικά ΕΛΓΑ, δεν χρωστάω ούτε ευρώ, είμαι εντός κανονισμού, έχω ζημιά», περιγράφει.

Ο Στέλιος Μπαχτσεβανίδης καλλιεργεί πάνω από 3.000 κερασιές σε 30 στρέμματα. Η αποζημίωση διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένο τύπο και σε συνδυασμό με την ετήσια τιμή που δηλώνει ο ΕΛΓΑ. Κατόπιν αυτών, αποφάσισε να κινηθεί νομικά. Να σημειωθεί ότι τα πορίσματα του ΕΛΓΑ βγήκαν, αλλά δεν επετράπη από τα κεντρικά του ΕΛΓΑ να κοινοποιηθούν στους πληγέντες παραγωγούς.