Πέλλα: Η Αλμωπία υποδέχεται τις γιορτές των Χριστουγέννων στην Παραμυθοχώρα

Με έναν εντελώς ξεχωριστό τρόπο υποδέχεται φέτος η Αλμωπία τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στα Λουτρά Πόζαρ, άνοιξε τις πύλες της η Παραμυθοχώρα, το νέο μεγάλο χριστουγεννιάτικο χωριό που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός και να προσελκύσει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Έως και τις 7 Ιανουαρίου 2026, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική γιορτινή εμπειρία σε ένα ολοκληρωμένο θεματικό πάρκο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αλμωπίας, Νίκος Παρούτογλου, στόχος είναι να εξελιχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια στο κορυφαίο γεγονός της χώρας. «Βάζουμε τον πήχη ψηλά. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις, ώστε –όχι φέτος, γιατί μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά μετά από λίγα χρόνια– να έχουμε το καλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό της χώρας», είπε χαρακτηριστικά.

Σχέδιο αναβάθμισης των Λουτρών Πόζαρ

Παράλληλα, ο κ. Παρούτογλου παρουσίασε το σχέδιο αναβάθμισης των Λουτρών Πόζαρ, με έργα που θα αναμορφώσουν πλήρως τις υποδομές. Όπως είπε, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το υπουργείο Τουρισμού εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση, ενώ ακολούθησε επιπλέον στήριξη από το υπουργείο Εσωτερικών. «Υπήρχε ένα πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσω του υπουργείου Τουρισμού, στο οποίο υποβάλαμε πρόταση, ενταχθήκαμε και θα γίνει μια επένδυση που είναι έτοιμη να σηκωθεί στον “αέρα” για διαγωνισμό της τάξης του 1,8 εκατ. ευρώ και μια έξτρα χρηματοδότηση, η οποία διασφαλίσθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών – άλλα 850.000 ευρώ.

Θέλουμε να ανακαινίσουμε τις εσωτερικές πισίνες, να φτιάξουμε τον περιβάλλοντα χώρο, να φτιάξουμε έναν βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος είναι υποχρεωτικός για την υγειονομική ασφάλεια, και να κατασκευάσουμε νέες εγκαταστάσεις, όπως χαμάμ, που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των επισκεπτών», σημείωσε ο κ. Παρούτογλου.

Οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία

Η αναβάθμιση της Λουτρόπολης και η δημιουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού αποτελούν τα πρώτα βήματα για να καταστεί η Αλμωπία ένας ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός.

Ο δήμαρχος Αλμωπίας υπογράμμισε ότι τα κέρδη από τη λειτουργία των λουτρών δεν θα περιοριστούν στην επανεπένδυση μόνο των ίδιων εγκαταστάσεων, αλλά θα χρηματοδοτήσουν και έργα σε ολόκληρο τον Δήμο Αλμωπίας.

«Ένας δήμος που συνδυάζει αγροτική παραγωγή με τουρισμό –θρησκευτικό, αρχαιολογικό, ορειβατικό και εναλλακτικό– χρειάζεται σταθερές πηγές εσόδων για να αναπτυχθεί», επεσήμανε ο κ. Παρούτογλου και πρόσθεσε: «Τα λουτρά μπορούν μελλοντικά να χρηματοδοτήσουν τον Δήμο Αλμωπίας για να φτιάξει όλα εκείνα τα πράγματα που χρειάζεται για να λέμε πραγματικά ότι είμαστε τουριστικός προορισμός και να το εννοούμε αλλά και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια υπεραξία στον τόπο, ώστε ο κόσμος, πλέον, να το εκμεταλλευτεί και επαγγελματικά. Αυτός είναι ο απώτερος σκοπός».

Τέλος, ο κ. Παρούτογλου αποκάλυψε ότι προχωρά και η αξιοποίηση ενός παλιού ξενοδοχείου, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη τουριστική υπεραξία.