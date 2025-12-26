Χαλκιδική: Η μεγάλη ανοικοδόμηση δημιούργησε πέντε νέους οικισμούς στον Δήμο Νέας Προποντίδας

Στο επίκεντρο μιας μεγάλης ανοικοδόμησης, που αλλάζει τον χάρτη της Χαλκιδικής, βρίσκεται η περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας και ειδικότερα η Νέα Καλλικράτεια. Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ανέγερση πέντε νέων οικισμών, γεγονός που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πολεοδομικές επεκτάσεις των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχουν εγκριθεί πέντε ρυμοτομίες στην περιοχή, με πράξεις εφαρμογής και διαθέσιμα οικόπεδα. Οι νέοι οικισμοί, που προς το παρόν φέρουν τεχνικές ονομασίες, όπως Κ1, Κ2, Η1 και Δ2, θα αποκτήσουν σύντομα τα δικά τους επίσημα ονόματα και θα αποτελέσουν νέες κοινότητες, που θα στεγάσουν κατοίκους και επενδυτές.

Όπως είπε ο κ. Καρράς, η ανάγκη για νέους οικισμούς είναι εμφανής: Τα Μουδανιά «ασφυκτιούν», καθώς δεν υπάρχουν, πλέον, διαθέσιμα οικόπεδα, ενώ η ζήτηση για κατοικία στην παραθαλάσσια ζώνη της Χαλκιδικής αυξάνεται συνεχώς.

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει εντάξει και τις τρεις δημοτικές ενότητες (Μουδανιών, Τρίγλιας, Καλλικράτειας) στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) που υλοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το σχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026 και θα ρυθμίσει ζητήματα που παρέμεναν άλυτα για δεκαετίες, όπως οι πρώην αυθαίρετες κατοικίες από τη Νέα Ηράκλεια, την Ποτίδαια έως και το ξενοδοχείο Σάνη. «Έχουμε μπει σε μία χωροταξική σειρά ως δήμος. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά είναι πολύ δύσκολη μελέτη.

Με την ολοκλήρωση του ΕΠΣ, ο δήμος θα αποκτήσει σαφή χωροταξική κατεύθυνση, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μελέτες και έργα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη», υπογράμμισε ο κ. Καρράς.

Επενδύσεις με «Golden Visa»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νέας Προποντίδας, η ανοικοδόμηση στη Χαλκιδική τροφοδοτείται κυρίως από επενδυτές του εξωτερικού, με ισχυρή παρουσία Βαλκάνιων και Ισραηλινών. Οι επενδύσεις αυτές συνδέονται άμεσα με το πρόγραμμα «Golden Visa», που προσφέρει ευρωπαϊκές προοπτικές σε όσους αποκτούν ακίνητα στην Ελλάδα. Η ζήτηση για γη έχει εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα η αξία της να έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. «Έχει ανέβει κατακόρυφα η αξία της γης γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει άφθονο χρήμα από τους επενδυτές που έρχονται στην περιοχή και ειλικρινά τα τελευταία χρόνια το real estate στη Χαλκιδική ανθεί», σημείωσε ο κ. Καρράς, υπογραμμίζοντας ότι η εισροή κεφαλαίων δημιουργεί νέα δεδομένα για την τοπική οικονομία.