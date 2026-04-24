Κερδίζει τη μάχη των βιολογικών στο εξωτερικό η ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.

Ιδιαίτερα θετική μπορεί να χαρακτηριστεί η πορεία της βιοκαλλιέργειας στην Αργολίδα, όπως καταγράφεται μέσα από τη δραστηριότητα μεγάλων εταιρειών που δίνουν τον δικό τους παλμό στην εξαγωγή βιολογικών προϊόντων, ακολουθώντας μια σαφή φιλοσοφία και στρατηγική ανάπτυξης.

Μία από αυτές είναι η εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ Α.Ε., η οποία αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στον συγκεκριμένο τομέα. Η ιστορία της οικογένειας Μαυρόγιαννη ξεκινά από τον προπάππου Μιχαήλ Μαυρόγιαννη, ενώ η ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιείται έκτοτε στην παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ Α.Ε., Μίλτος Μαυρόγιαννης, τόνισε ότι: «Βασική προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη αποτελεί η ύπαρξη υγιούς και οργανωμένης παραγωγικής βάσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε νέα εταιρεία στον όμιλο, με αντικείμενο τη συνολική υποστήριξη των παραγωγών της ομάδας. Η υποστήριξη περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από τις πολυετείς καλλιέργειες της εταιρείας, συμβουλευτική για τη διαχείριση των καλλιεργητικών αναγκών, εκπαίδευση σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης, καθώς και προμήθεια αγροεφοδίων, ελεγμένων ως προς την αποτελεσματικότητα και πλήρως συμβατών με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, όπου η συνέπεια στην ποιότητα, η σταθερότητα στις ποσότητες και η συμμόρφωση με τα πιστοποιημένα πρωτόκολλα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή προμηθευτή».

Σε ό,τι αφορά τη δυναμική που έχει αναπτύξει σε επίπεδο εξαγωγών, ο Μίλτος Μαυρόγιαννης επισημαίνει ότι: «Σε επίπεδο αγοράς, η πορεία των βιολογικών εσπεριδοειδών στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται συνολικά από συγκρατημένη ανάπτυξη. Τα μανταρίνια εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική, τα λεμόνια διατηρούν σταθερή ζήτηση, ενώ τα πορτοκάλια παραμένουν το βασικό προϊόν όγκου.

Οι τιμές διαμορφώνονται σε επίπεδα υψηλότερα των συμβατικών κατά 20–30%.

Στο περιβάλλον αυτό, η εταιρεία μας καταγράφει σαφώς ταχύτερη εξαγωγική ανάπτυξη. Η μεταβλητότητα μετά την πανδημία και οι φυσικές καταστροφές σε βασικές παραγωγικές χώρες, όπως η Ισπανία, ενίσχυσαν την ανάγκη των αγορών για αξιόπιστες, δηλαδή ευρωπαϊκές, και γεωγραφικά κοντινές λύσεις προμήθειας.

Η γεωγραφική εγγύτητα, η δυνατότητα άμεσης τροφοδοσίας και η επενδυτική μας ετοιμότητα μάς επιτρέπουν να αποσπούμε μερίδια αγοράς με σταθερό και διατηρήσιμο τρόπο».