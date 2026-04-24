Πιπεριά: Εν μέσω έντονων διακυμάνσεων αναμένουν τη νέα παραγωγή οι αγορές

Η παγκόσμια αγορά πιπεριάς διανύει μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες, οι εποχικές μεταβάσεις και οι μεταβολές στην προσφορά διαμορφώνουν ένα σύνθετο και ευμετάβλητο περιβάλλον. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα σε βασικές παραγωγικές περιοχές συνεχίζει να στηρίζει τις τιμές, ωστόσο η σταδιακή είσοδος ποσοτήτων της νέας σεζόν στην αγορά αναμένεται να οδηγήσει σε εξομάλυνση, αποκαθιστώντας την ισορροπία τις επόμενες εβδομάδες, επισημαίνει η ιστοσελίδα του freshplaza κατά την πρόσφατη επισκόπηση της διεθνούς αγοράς πιπεριάς.

Ευρώπη: Πρόωρη λήξη για την Ιταλία, πιέσεις από τα βόρεια για τις τιμές των Ισπανών

Στην Ευρώπη, η εικόνα χαρακτηρίζεται από ανομοιογένειες. Η Ολλανδία και το Βέλγιο ξεκίνησαν τη νέα καλλιεργητική περίοδο με ελαφρώς μειωμένες εκτάσεις και χαμηλότερους όγκους εισαγωγών, γεγονός που ενίσχυσε τις τιμές στο ξεκίνημα. Η παραγωγή κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα των περσινών, ενώ οι παραγωγοί επικεντρώνονται στη βελτίωση της απόδοσης, μέσω νέων τεχνικών καλλιέργειας. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αποτέλεσε μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο, καθώς η αυξημένη παραγωγή οδήγησε σε σημαντική πτώση τιμών προκαλώντας αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα.

Στην Ιταλία, η σεζόν για τη Σικελία ολοκληρώνεται πρόωρα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που περιόρισαν την ανάπτυξη των όψιμων καλλιεργειών, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα έφταναν ως και τον Μάιο. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην αρχή της περιόδου επηρέασαν αρνητικά την ποιότητα, αν και αργότερα καταγράφηκε ανάκαμψη. Οι τιμές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ενισχυμένες τόσο από τη μειωμένη ισπανική παραγωγή όσο και από τη στροφή των παραγωγών προς την καλλιέργεια πιπεριάς έναντι άλλων προϊόντων. Η αγορά αναμένεται να παραμείνει πιεσμένη τον Απρίλιο λόγω περιορισμένης προσφοράς.

Σε μεταβατική φάση βρίσκεται η Γαλλία, με την Ισπανία να παραμένει ο βασικός προμηθευτής και τη Βόρεια Ευρώπη να εισέρχεται σταδιακά στην αγορά. Παρά τις διακυμάνσεις στην προσφορά, η συνολική επάρκεια διατηρεί την αγορά σε σταθερή τροχιά. Αν και με ήπια πτωτική τάση, οι τιμές παραμένουν σχετικά υψηλές, ενώ η ζήτηση χαρακτηρίζεται συγκρατημένη λόγω εποχικών παραγόντων.

Στη Γερμανία, όπου η ισπανική παρουσία συνεχίζει να κυριαρχεί, η αύξηση των αποστολών από Ολλανδία και Βέλγιο αρχίζει να επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών. Σε ορισμένες αγορές, η αυξημένη προσφορά ασκεί πιέσεις στις τιμές των ισπανικής προέλευσης πιπεριών, ενώ αλλού η ζήτηση παραμένει ισχυρή και με υψηλά επίπεδα τιμών.

Στη βασική προμηθεύτρια Ισπανία, οι χαμηλές αποδόσεις του χειμώνα, λόγω ψυχρότερων και πιο υγρών συνθηκών, διατήρησαν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η συγκομιδή στη Μούρθια εξελίσσεται σταδιακά και αναμένεται σύντομα να φτάσει σε πλήρη δυναμικότητα, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αυξήσει την προσφορά και επηρεάζοντας την ευρωπαϊκή αγορά.

Εκτός Ευρώπης: Οι απώλειες του Μαρόκου ευνόησαν τις αιγυπτιακές εξαγωγές

Εκτός Ευρώπης, στη Βόρεια Αμερική, τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε Μεξικό και Φλόριντα έχουν περιορίσει σημαντικά την παραγωγή, δημιουργώντας ελλείψεις και έντονες αυξήσεις τιμών, εικόνα που δεν αναμένεται να αλλάξει πριν τον Μάιο, όταν θα ξεκινήσει η παραγωγή σε νέες περιοχές.

Στη Νότια Αφρική, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη και την ποιότητα των προϊόντων. Παρά την πρόσφατη αύξηση της προσφοράς, που συμπίεσε τις τιμές, η αγορά αναμένεται να σταθεροποιηθεί με την ενίσχυση της ζήτησης για το Πάσχα.

Τέλος, στο Μαρόκο, οι ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν περιορίσει την παραγωγή, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση τιμών και δυσκολίες στην κάλυψη των εξαγωγικών αναγκών. Η κατάσταση αυτή ευνόησε την Αίγυπτο, η οποία αύξησε αισθητά τις εξαγωγές της προς την Ευρώπη, καλύπτοντας μέρος του κενού στην αγορά.