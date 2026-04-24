Agrifood Forward: Η μετάβαση στη νέα εποχή του αγροδιατροφικού τομέα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο Agrifood Forward στις 21 Απριλίου στην Αθήνα, από την TÜV Austria Hellas. Στο συνέδριο συμμετείχαν 42 ομιλητές σε 9 θεματικές συζητήσεις (πάνελ) και αποτέλεσε μια στοχευμένη, υψηλού επιπέδου πλατφόρμα διαλόγου για τον αγροδιατροφικό τομέα, παρουσιάζοντας όλες τις νέες τάσεις, τις καινοτομίες και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν σήμερα το μέλλον της παραγωγής και των επιχειρήσεων τροφίμων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ξεκάθαρο μήνυμα: «Το Νέο Ξεκίνημα για την Πρωτογενή Παραγωγή», ένα νέο πλαίσιο προσαρμογής, εκσυγχρονισμού και τεχνολογικής αναβάθμισης που στηρίζεται στις σύγχρονες πρακτικές ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, όπως καθορίζονται από τις νομοθετικές απαιτήσεις, τα διεθνή πρότυπα και τα καινοτόμα ιδιωτικά πρωτόκολλα.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην πρωτογενή παραγωγή και τον αγροδιατροφικό τομέα, προβάλλοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, τις καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως και τα πρότυπα ποιότητας και ιχνηλασιμότητας που διαμορφώνουν το μέλλον των εξαγωγών. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να αναδείξει παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν ξεχωρίσει χάρη στην καινοτομία τους, προσφέροντας έναν πρακτικό και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα της ελληνικής αγροδιατροφής.

Σύμφωνα με τους περισσότερους ομιλητές, η ανάγκη για μετάβαση στη νέα εποχή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας, με την κλιματική κρίση, τη μεταβλητότητα του κόστους, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το ολοένα πιο απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο. Ο αγροδιατροφικός τομέας καλείται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς η ποιότητα, η ασφάλεια, η ιχνηλασιμότητα, η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση αποτελούν πλέον αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης σε εξαγωγικές αγορές υψηλών απαιτήσεων.

Το συνέδριο συγκέντρωσε θεσμικούς φορείς, παραγωγούς, επιχειρήσεις τροφίμων, επενδυτές, τεχνολογικές εταιρείες και ειδικούς στον κλάδο της πιστοποίησης, με στόχο τη συνολική αποτύπωση των αλλαγών που συντελούνται και τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Προβλήθηκαν οι καινοτομίες που αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής, οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις που επηρεάζουν τη διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων και οι επιχειρηματικές ιστορίες επιτυχίας που αποδεικνύουν πως η ελληνική αγροδιατροφή μπορεί να εξελιχθεί σε διεθνή πρωταγωνιστή.

Την εκδήλωση «άνοιξε» με μια σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση ο Νεκτάριος Νώτης, ιδρυτής και CEO της Notice Content and Services, έχοντας τον ρόλο της παρουσίασης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν πρώτοι ο Νικόλαος Λεβετσοβίτης, πρόεδρος Δ.Σ. ΕΣΥΠ/ΕΙΜ/ΕΛΟΤ Α.Ε. και έπειτα ο Γιάννης Καλλιάς, CEO στην ΤÜV AUSTRIA Hellas. Μεταξύ άλλων, ο κ. Καλλιάς ανέφερε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας ενισχύει την κοινωνική συνοχή και εμπλέκεται στα θέματα της κλιματικής κρίσης. «Έχουμε εξωστρέφεια και υψηλή ποιότητα, αλλά χαμηλή παραγωγικότητα και άλλα προβλήματα», πρόσθεσε και τόνισε ότι «χρειάζεται επαγγελματικό marketing και branding, μεταξύ άλλων».

Εμβόλιμα μεταξύ των εννιά θεματικών ενοτήτων απηύθυναν χαιρετισμούς οι: Gerda Vogl, Αυστριακή Πρέσβειρα στην Ελλάδα, Χρήστος Τράπαλης, εκπρόσωπος του ΕΣΥΔ και Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, ο Davran Ismail, Global Product Manager στην TÜV AUSTRIA Group έδωσε συνέντευξη live στον κ. Νώτη.

Οι εννιά θεματικές ήταν: