Κινητοποιήσεις: Άνοιξε η Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης – Προς Προμαχώνα κατευθύνονται οι αγρότες

Άνοιξε πριν από λίγο η Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα Σερρών που παρέμενε αποκλεισμένη για περισσότερο από μία ώρα από τους αγρότες. Από νωρίς το πρωί στον κόμβο του Λευκώνα έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνηση των αγροτών προς το τελωνείο του Προμαχώνα.

Αυτή την ώρα οι αγρότες με τα τρακτέρ κατευθύνονται προς τον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν αφού, όπως λένε, από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης υλοποιήθηκαν ελάχιστα έως και καθόλου. Στο κάλεσμα που κάνουν στους συναδέλφους τους με ανακοίνωση τους τονίζουν: «Δεν αντέχουμε άλλο. Τέρμα η κοροϊδία».

