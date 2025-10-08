Ο Χάνσεν υπερασπίζεται τη νέα ΚΑΠ στην COMAGRI παρά τις έντονες αντιδράσεις

Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης βρέθηκε ο επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI), υπερασπιζόμενος τα μελλοντικά σχέδια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ/MFF) της περιόδου 2028-2034. Ο Ευρωπαίος επίτροπος για θέματα γεωργίας τόνισε ότι η σημερινή αγροτική πολιτική δεν ικανοποιεί τους αγρότες και χρειάζεται απλοποίηση και μεγαλύτερη προσβασιμότητα. «Πρέπει να κάνουμε την ΚΑΠ πιο απλή και πιο προσβάσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, σημείωσε ότι «μέχρι τώρα έχουν περάσει δύο μήνες και όλοι είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τα κείμενα, τη νέα δομή του ΠΔΠ και την πρόταση για τη νέα ΚΑΠ». Επίσης, είπε ότι συναντά συχνά εκπροσώπους αγροτών, που εκφράζουν ανησυχίες και αρνητική άποψη, αλλά μόλις εξεταστούν οι λεπτομέρειες, οι αντιδράσεις τους αλλάζουν. Αφού επανέλαβε ότι «αυτό είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ», δεσμεύτηκε να συνεργαστεί, ώστε «οι Ευρωπαίοι αγρότες να υποστηριχθούν, διασφαλίζοντας παράλληλα την επισιτιστική ασφάλεια».

Οι αντιδράσεις

Παρά τις δηλώσεις του, η πρόταση της Επιτροπής δέχθηκε έντονες αντιδράσεις από ευρωβουλευτές διάφορων πολιτικών ομάδων. Η Ισπανίδα ευρωβουλευτής Carmen Crespo Diaz (ΕΛΚ) υποστήριξε ότι «το σύστημα λειτουργεί καλά» και αμφισβήτησε την ανάγκη αλλαγής του, προειδοποιώντας ότι «ο αγροδιατροφικός τομέας χάνει σημαντικά» και ελπίζοντας ότι το Συμβούλιο θα μπλοκάρει το ΠΔΠ όπως έχει προταθεί. Ο Ιταλός Dario Nardella (Σ&Δ) δήλωσε ότι η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών διατηρεί «ισχυρή αντίθεση» στη νέα δομή της ΚΑΠ με το ενιαίο ταμείο, ενώ η Ισπανίδα Mireia Borras Pabon (PfE) επέκρινε την Επιτροπή, λέγοντας ότι η πρόταση «διασπά την ΚΑΠ όπως τη γνωρίζουμε και ανοίγει την πόρτα σε αθέμιτο ανταγωνισμό εντός Ευρώπης». Σύμφωνα με την ίδια, οι Ισπανοί αγρότες θα βρεθούν σε άνισο ανταγωνισμό όχι μόνο με χώρες όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή, αλλά και με ευρωπαϊκές, που έχουν χαμηλότερα πρότυπα και μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Ολλανδοί και Φινλανδοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν, επίσης, ανησυχίες. Ο Bert-Jan Ruissen (ECR) υπογράμμισε ότι «παρά τις τεράστιες προκλήσεις για τη γεωργία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει μείωση του προϋπολογισμού», ενώ η Elsi Katainen (Renew) δήλωσε ότι η πρόταση μειώνει τα κονδύλια και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της γεωργίας και την επισιτιστική ασφάλεια.

Αυστριακοί και Ιρλανδοί ευρωβουλευτές υπενθύμισαν ότι το ΠΔΠ δεν έχει ακόμη εγκριθεί και απαιτεί πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, ενώ ο ακροδεξιός Ivan David (ESN, Τσεχία) εξέφρασε την άποψη ότι η γεωργία στην Ευρώπη πρόκειται να περιοριστεί για να διευκολυνθεί η εισαγωγή τροφίμων από πολυεθνικές, κάτι που χαρακτήρισε «διεστραμμένο».

Η συνεδρίαση ανέδειξε τις έντονες διαφωνίες σχετικά με τη νέα ΚΑΠ, εστιάζοντας στον προϋπολογισμό, τη σταθερότητα της γεωργίας και την ανταγωνιστικότητα των κρατών-μελών. Ο Χάνσεν δεσμεύθηκε να συνεχίσει τον διάλογο για να επιτευχθεί «το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Ευρωπαίους αγρότες».