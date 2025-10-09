Οι ευρωβουλευτές της AGRI υπερψήφισαν την απλοποίηση της τρέχουσας ΚΑΠ, αλλά ζήτησαν αλλαγές

Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AGRI) ενέκρινε την πρόταση της Κομισιόν για την απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, ζητώντας, μεταξύ άλλων, τη χαλάρωση ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων και την αύξηση των πληρωμών προς τους αγρότες. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 38 ψήφους υπέρ, οκτώ κατά και δύο αποχές.

Ο Πορτογάλος ευρωβουλευτής Σοσιαλιστής Andre Rodrigues, εισηγητής της έκθεσης, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «σημαντικό βήμα, που οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη περίμεναν εδώ και καιρό». «Με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καθαρότητα των κανόνων της ΚΑΠ, παρέχουμε λύσεις που επιτρέπουν στους αγρότες να επικεντρωθούν στην παραγωγή, υποστηρίζοντας παράλληλα τον τομέα σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς», πρόσθεσε. Όπως τόνισε, οι αλλαγές θα βοηθήσουν τους αγρότες και, κατ’ επέκταση, τους καταναλωτές να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά, ασφαλή και προσιτά προϊόντα.

Αντιδράσεις υπήρξαν από αρκετούς ευρωβουλευτές. Ανάμεσά τους η Γερμανίδα Σοσιαλίστρια Maria Noichl, ο Ιρλανδός Luke Flanagan και οι Πράσινοι Martin Hausling (Γερμανία) και Thomas Waitz (Αυστρία), που εξέφρασαν ανησυχίες για τις προτεινόμενες αλλαγές. Δύο μέλη της ομάδας PfE απείχαν από την ψηφοφορία.

Οι αλλαγές που πρότεινε η Επιτροπή περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία στην τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων της ΚΑΠ. Σύμφωνα με την απόφαση, όχι μόνο οι εκμεταλλεύσεις που είναι πλήρως πιστοποιημένες ως βιολογικές, αλλά και αυτές που έχουν μερική πιστοποίηση ή βρίσκονται σε ειδικές περιοχές προστασίας θα θεωρούνται ότι πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για τη διατήρηση της γης σε Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΓΠΚ).

Επιπλέον, προτείνεται η επέκταση του ορισμού του μόνιμου χορτολίβαδου για γη που δεν έχει ενταχθεί στην αμειψισπορά ή δεν έχει οργωθεί για τουλάχιστον επτά χρόνια, η μείωση του ορίου απωλειών μέσου ετήσιου εισοδήματος από 20% σε 15% και η αύξηση της μέγιστης στήριξης για μικρούς αγρότες από 2.500 σε 5.000 ευρώ ετησίως, καθώς και νέα εφάπαξ πληρωμή έως 75.000 ευρώ για ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Το επόμενο βήμα είναι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αναμένεται στις 6-9 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Ακολουθούν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ενώ η πιθανή τελική έγκριση τοποθετείται χρονικά κατά την Ολομέλεια του Νοεμβρίου.