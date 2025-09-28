Προϋπολογισμός ΚΑΠ: Πώς προτείνει η Κομισιόν να μοιραστεί το βάρος μεταξύ των κρατών-μελών

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα σχέδια εθνικών κατανομών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028-2034, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Με την πρόταση για προϋπολογισμό της ΚΑΠ ύψους 300 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται περικοπή της τάξης του 17,6%, χωρίς να υπολογίζεται ο αντίκτυπος του πληθωρισμού, ο οποίος θα μειώσει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη της στήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στη συμβολή των κρατών-μελών στη μείωση του προϋπολογισμού, με τις προσπάθειες να κατανέμονται άνισα. Γεννώνται, έτσι, ερωτήματα για τα κριτήρια κατανομής που χρησιμοποίησε η Επιτροπή, η οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να επικεντρώσει την ΚΑΠ «σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο», παίρνοντας ωστόσο το ρίσκο να επιτρέψει σε κράτη-μέλη με μεγαλύτερη δυνατότητα να συγχρηματοδοτούν περισσότερο τη μελλοντική ΚΑΠ.

Από την πρόταση προκύπτει ότι η Ολλανδία εμφανίζεται ως η σχετικά «κερδισμένη» –στην πραγματικότητα η «λιγότερο ζημιωμένη»– μιας πολιτικής που η πρόεδρος, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνει να περιοριστεί. Χωρίς να υποβαθμίζεται η σημασία του αγροτικού τομέα στη χώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι αγρότες στην Ολλανδία έχουν επωφεληθεί από σημαντικές εθνικές ενισχύσεις (σ.σ. κρατική βοήθεια), οι οποίες ουσιαστικά διπλασίασαν τις άμεσες ενισχύσεις που έλαβαν την περίοδο 2021-2024.

Ισπανία και Πορτογαλία, επίσης, ωφελούνται αναλογικά από τη νέα κατανομή. Αντίθετα, ενώ Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία διατηρούν περίπου το ίδιο μερίδιο στον (περιορισμένο) προϋπολογισμό της ΚΑΠ, χώρες όπως η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Τσεχία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Ελλάδα, η Δανία και το Λουξεμβούργο συγκαταλέγονται στους «χαμένους».

Σε απόλυτους αριθμούς, η Γαλλία παραμένει ο μεγαλύτερος δικαιούχος της ΚΑΠ, με 50,9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, έναντι 65 δισ. ευρώ που έλαβε την περίοδο 2021-2027. Ακολουθούν η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ρουμανία.