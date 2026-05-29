«Κήποι Καρδίτσας»: Μια πρότυπη επένδυση

Στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Καρδίτσας, λειτουργεί μία από τις πλέον τεχνολογικά προηγμένες και εμβληματικές αγροτικές επενδύσεις της χώρας. Πρόκειται για τη μονάδα Κήποι Καρδίτσας Α.Ε., ένα υπερσύγχρονο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας, που εκτείνεται σε 80 στρέμματα, με το ύψος της συνολικής επένδυσης να αγγίζει τα 28 εκατ. ευρώ.

Τη μονάδα επισκέφθηκε πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στο «υγιές επιχειρείν». Το έργο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2020, αποτελεί πρότυπο εφαρμοσμένης καινοτομίας, συνδυάζοντας υψηλή παραγωγικότητα με περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή τομάτας σε ετήσιο κύκλο, η μονάδα επιτυγχάνει εντυπωσιακή απόδοση που φτάνει τους 5.000 τόνους ετησίως.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της βιωσιμότητας

Το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της μονάδας βασίζεται στην υδροπονική μέθοδο καλλιέργειας και στην αξιοποίηση τεχνολογίας νέας γενιάς. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες, η υδροπονία εξασφαλίζει υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, όπως το νερό και τα λιπάσματα, περιορίζοντας παράλληλα τις ασθένειες του εδάφους.

Ειδικά συστήματα αυτοματισμού και ηλεκτρονικοί υπολογιστές ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο δεκάδες παραμέτρους —αερισμό, θέρμανση, άρδευση και φωτισμό— δημιουργώντας το ιδανικό μικροκλίμα για την ανάπτυξη των φυτών.

Παράλληλα, η επιχείρηση δίνει ουσιαστική λύση στο υψηλό ενεργειακό κόστος της ηπειρωτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας τρεις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), συνολικής ισχύος 10 MW. Το σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διοχετεύεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του θερμοκηπίου, μειώνοντας δραστικά το σχετικό κόστος.

Επιπλέον, τα καυσαέρια καθαρίζονται και αξιοποιούνται για τον εμπλουτισμό της καλλιέργειας με διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), αυξάνοντας την παραγωγή έως και κατά 20%.

Το όραμα της διοίκησης εστιάζει στην εδραίωση ενός ισχυρού brand name ποιοτικών προϊόντων που παράγονται στην Καρδίτσα, τόσο για την εγχώρια όσο και για την ευρωπαϊκή αγορά. Ήδη, η μονάδα προσφέρει σταθερή απασχόληση σε περίπου 100 εργαζόμενους, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Με ορίζοντα το μέλλον, οι «Κήποι Καρδίτσας» σχεδιάζουν το επόμενο μεγάλο επενδυτικό τους βήμα, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση της καλλιέργειας στα 130 στρέμματα. Η επένδυση αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η Κεντρική Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη σύγχρονη, «έξυπνη» και πράσινη γεωργία, μετατρέποντας τις γεωγραφικές προκλήσεις σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.