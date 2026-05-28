Τα Οινοποιεία Μπουτάρη στο Φεστιβάλ των Καννών, στο πλευρό της ελληνικής αποστολής

Τρεις εμβληματικές ετικέτες Μπουτάρη συνόδευσαν το επίσημο party του Greek Pavilion στο κορυφαίο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, μεταφέροντας στις Κάννες μια αυθεντική γεύση ελληνικής φιλοξενίας.

Τα Οινοποιεία Μπουτάρη ταξίδεψαν στις Κάννες, συμμετέχοντας στο επίσημο party της ελληνικής αποστολής στο Greek Pavilion, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου, στο Village International, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Καννών.

Σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό, η Ελλάδα έδωσε δυναμικά το «παρών», αναδεικνύοντας τη σύγχρονη δημιουργική της ταυτότητα, το ταλέντο των Ελλήνων δημιουργών και τη δυναμική της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής.

Η παρουσία της ελληνικής αποστολής στις Κάννες πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του ΕΚΚΟΜΕΔ, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, του εθνικού φορέα με αποστολή την υποστήριξη, ενίσχυση και διεθνή προβολή του ελληνικού κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού τομέα, καθώς και με τη συμβολή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το ιδιαίτερο πλαίσιο, τα Οινοποιεία Μπουτάρη κάλυψαν τις ανάγκες σε κρασί της βραδιάς, προσφέροντας στους καλεσμένους μια αυθεντική γευστική εμπειρία από τον ελληνικό αμπελώνα.

Με ιστορία άνω των 145 ετών και καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού κρασιού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα Οινοποιεία Μπουτάρη αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής οινοποιίας. Η παρουσία της στις Κάννες συνέδεσε δύο εκφράσεις πολιτισμού με ισχυρή διεθνή απήχηση: τον κινηματογράφο και το κρασί.

Για τη βραδιά στο Greek Pavilion, τα Οινοποιεία Μπουτάρη συμμετείχαν με τρεις αγαπημένες ετικέτες του ελληνικού αμπελώνα: τη Μαλαγουζιά Μπουτάρη, το ροζέ Δίανθος που παράγεται αποκλειστικά από την ποικιλία Ξινόμαυρο και το εμβληματικό Grande Reserve Naoussa 2013. Τρεις διαφορετικές εκφράσεις του κρασιού, που συνόδευσαν τη βραδιά με φρεσκάδα, κομψότητα και χαρακτήρα, αναδεικνύοντας με διακριτικό τρόπο την ποιότητα και τη διαχρονικότητα της ελληνικής οινοποιίας.

Το party του Greek Pavilion αποτέλεσε σημείο συνάντησης για ανθρώπους του κινηματογράφου, της παραγωγής, του πολιτισμού και της διεθνούς δημιουργικής σκηνής, γιορτάζοντας τις ελληνικές συμμετοχές και τη συνολική παρουσία της χώρας στο Φεστιβάλ των Καννών.