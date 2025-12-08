Κλιμακώνονται τα μπλόκα: Στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο έφτασαν οι αγρότες – Σοβαρά επεισόδια στα Χανιά – Μπήκαν με τρακτέρ στην Πάτρα

Στους δρόμους παραμένει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με το κύμα των κινητοποιήσεων να εντείνεται και τα μπλόκα να πολλαπλασιάζονται. Η ένταση κορυφώνεται στην Κρήτη, όπου η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου λάμψης στο Ηράκλειο, όταν αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο. Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Χανιά, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του αεροδρομίου, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία θα συμμετάσχουν αγρότες της Βόρειας Ελλάδας αλλά και εκπρόσωποι από μπλόκα της Θεσσαλίας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηράκλειο λόγω των κινητοποιήσεων

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και

στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σοβαρά επεισόδια στο αεροδρόμιο Χανίων: Οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό

Επεισόδια σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Χανίων όπου οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου.

Αρχικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν στην πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν, ωστόσο η αστυνομία δεν τους επέτρεψε, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί ένταση.

Συγκέντρωση έξω από το γραφείο του Τσιάρα, στην Καρδίτσα – Ένταση με την Αστυνομία

Ένταση σημειώθηκε στην Καρδίτσα, έξω από το γραφείο του αρμόδιου υπουργού, όπου αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ διαμαρτύρονται, όταν είδαν ότι η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο προς το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Όπως αναφέρουν, «αυτές είναι οι ανοικτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες είχαν αποφασίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του μπλόκου στον Ε65, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον δρόμο κλειστό και από τις δύο πλευρές, γεγονός που τους εξόργισε.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην αχαϊκή πρωτεύουσα – Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου της μεγάλης περιμετρικής

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Λαμία: Απέσυραν οι αγρότες τα τρακτέρ από τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου στην Αθηνών – Λαμίας

Στην Αθηνών – Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους.

Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

Κοζάνη: Συγκέντρωση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ – Ισχυρή αστυνομική παρουσία και φόβοι για ένταση

Στην Κοζάνη κορυφώνεται η κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσουν στο σημείο εκατοντάδες παραγωγοί, στο πλαίσιο του ραντεβού που έχει δοθεί έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου έχει στηθεί ισχυρό μπλόκο, με περισσότερα από 700 τρακτέρ, που εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτικών δυνάμεων της περιοχής.

Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη αστυνομική δύναμη, καθώς οι αγρότες έχουν διαμηνύσει ότι επιθυμούν να προχωρήσουν τόσο σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ, όσο και σε κατάληψη του οδοστρώματος, κάτι που έχει κινητοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα επεισόδια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι περισσότεροι αγρότες αναμένεται να καταφτάσουν όχι με τρακτέρ, αλλά με αγροτικά οχήματα και φορτηγάκια, διατηρώντας ωστόσο τη μαζικότητα της κινητοποίησης.

Το μπλόκο της Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό παραμένει κλειστό από το Σάββατο, με τα τρακτέρ παρατεταγμένα, χωρίς ωστόσο –σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι– να έχουν προκύψει αντιδράσεις ή ταλαιπωρία από την πλευρά των πολιτών. Παράλληλα, και στο τελωνείο της Νίκης οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε συμβολική κατάληψη, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και αναμένονται εξελίξεις μέσα στην ημέρα, καθώς συνεχίζεται η συγκέντρωση αγροτών έξω από τον ΕΛΓΑ.

Κλειστά και τα δύο ρεύματα για τα φορτηγά στον Προμαχώνα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στις Σέρρες, καθώς έκλεισαν πριν από λίγο και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Η απόφαση ελήφθη το μεσημέρι, στη διάρκεια γενικής συνέλευσης των αγροτών και κτηνοτρόφων, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μπλόκο θα παραμείνει κλειστό έως τις 20:00, τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο από τη χώρα. Η απαγόρευση αφορά κυρίως τα φορτηγά, γεγονός που ήδη προκαλεί σημαντικές αναμονές. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται σε Ελλάδα και Βουλγαρία, όπως συνέβη και την προηγούμενη ημέρα.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στο σημείο, όπου βρίσκονται και τηλεοπτικά συνεργεία από τη Βουλγαρία, καθώς η διακοπή της διέλευσης απασχολεί και τη γειτονική χώρα.

Οι αγρότες τονίζουν ότι «κλιμακώνουν τον αγώνα και παραμένουν στο σημείο», ενώ παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα στους συναδέλφους τους από τον νομό να ενισχύσουν το μπλόκο. Όπως αναφέρουν, «εδώ χτυπά η καρδιά των μπλόκων», υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό του Προμαχώνα στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα συνέλευση, στην οποία θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα και η διάρκεια των αποκλεισμών για τις προσεχείς ημέρες.

Μικροθήβες – Μαγνησία: Συντονισμένα μπλόκα ενόψει αποκλεισμού λιμανιού

Παραμένουν οι αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο πανελλαδικό δίκτυο μπλόκων. Η σύνδεση με τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλίας αλλά και όλης της χώρας είναι συνεχής, με στόχο τη συντονισμένη δράση και την πίεση προς την κυβέρνηση.

Το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Τετάρτη, όταν προγραμματίζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη με συμμετοχή αγροτών από όλη τη Θεσσαλία, με ιδιαίτερο βάρος να φέρουν οι αγρότες της Μαγνησίας, λόγω της ευκολίας πρόσβασης στο λιμάνι τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση έχουν και οι αλιείς, που συντονίζονται με τους αγρότες για τη δράση αυτή.

Η ενιαία στάση των αγροτών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποχωρήσουν από τους δρόμους και τις εθνικές οδούς, εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν. Παράλληλα, θα προχωρήσουν σε συντονισμένες ενέργειες ώστε η κυβέρνηση να λάβει σαφές μήνυμα, με τον πρωθυπουργό να αποτελεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας για την επίλυση των αιτημάτων τους.

Τα κύρια ζητούμενα των αγροτών της Μαγνησίας, όπως και των υπόλοιπων μπλόκων, είναι οι αποζημιώσεις, η μείωση του κόστους παραγωγής και το φθηνότερο πετρέλαιο, ενώ παραμένουν στο επίκεντρο και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιδοτήσεις.

Ανοιχτός ο δρόμος στα Πράσινα Φανάρια, κλειστοί άξονες σε Μάλγαρα–Δερβένι–Χαλκηδόνα

Στα Πράσινα Φανάρια της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής παραμένουν παραταγμένα τα αγροτικά μηχανήματα, παρότι ο δρόμος αυτή την ώρα είναι ανοιχτός. Οι άνδρες της Τροχαίας κατευθύνουν τα οχήματα προς το αεροδρόμιο μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλούβες των ΜΑΤ, υπό τον φόβο ότι ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους θα επιτρέψει στα τρακτέρ να κινηθούν προς τον αερολιμένα.

Σύμφωνα με τους αγρότες που βρίσκονται στο σημείο, «αν θέλει κάποιος να πάει στο αεροδρόμιο, δεν θα τον εμποδίσει κανείς», ζητώντας ωστόσο «να απομακρυνθούν οι κλούβες των ΜΑΤ» από το οδόστρωμα, ενώ υπογραμμίζουν πως: «Ήρθαμε για να μείνουμε», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν ενεργά έως ότου λάβουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Τι συμβαίνει στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης

Μάλγαρα: Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό .

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει . Δερβένι: Προγραμματίζεται ωριαίος αποκλεισμός μέσα στη μέρα.

Προγραμματίζεται μέσα στη μέρα. Χαλκηδόνα: Το τέταρτο μπλόκο της περιοχής, όπου αναμένεται και σήμερα αποκλεισμός του οδοστρώματος, συνήθως γύρω στη μία το μεσημέρι, χωρίς επίσημη προαναγγελία.

Κρίσιμη σύσκεψη στις 15:00 – Αναζητείται κοινή γραμμή δράσης

Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των μπλόκων, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν όχι μόνο αγρότες της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και εκπρόσωποι από μπλόκα της Θεσσαλίας, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού μετώπου και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Υπάρχει ακόμη η σκέψη για μετακίνηση προς άλλα σημεία ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι αγρότες δεν αποκαλύπτουν προς το παρόν τα σχέδιά τους.

Παραμένουν στο δρόμο οι αγρότες της Ροδόπης – Νέο μπλόκο στα Βαφέικα Ξάνθης

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Ροδόπης. Στην Εγνατία οδό, εκτός από αυτό της Δυτικής Εισόδου στην Κομοτηνή, είναι σε 24ωρη βάση κλειστό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, στήθηκε και ένα δεύτερο στην Ξάνθη στην ανατολική είσοδο, αποκλείοντας στα Βαφέϊκα το ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη, τις ώρες μία το μεσημέρι με 5 το απόγευμα.

Να σημειωθεί πως από τις 11 σήμερα το πρωΐ το συγκεκριμένο ρεύμα θα κλείσει επ’ αόριστον. Σήμερα Δευτέρα στις τρεις το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη θα λάβει χώρα πανελλαδική σύσκεψη αγροτών, για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Στο μεταξύ πληθαίνουν οι φορείς που εκδηλώνουν την συμπαράστασή τους στους Αγρότες, όπως το ΤΕΕ Θράκης, ΑΔΕΔΥ Ροδόπης και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς δρόμων στην Ήπειρο

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων. Από το μεσημέρι της Κυριακής η Ιόνια Οδός παραμένει κλειστή επ’ αόριστον στον κόμβο της Άρτας, όπου αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μετά τη συγκέντρωση που προηγήθηκε στο ιστορικό γεφύρι της πόλης.

Στην Πρέβεζα παραμένει σταθερό το μπλόκο στον Λούρο, ενώ στα Ιωάννινα οι παραγωγοί που απέκλεισαν το αεροδρόμιο επέστρεψαν στο Καλπάκι, όπου από τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί της Εθνικής προς Κακαβιά και Κόνιτσα.

Στην Ηγουμενίτσα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την Πέμπτη στις 11 το πρωί, με πορεία τρακτέρ προς το λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο του νομού.

Επανέρχεται σήμερα το μπλόκο στο Καλπάκι

Χθες το απόγευμα, μετά τον συμβολικό αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τον κόμβο Καλπακίου και το σημείο παρέμεινε ανοιχτό. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, όμως, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο μπλόκο, το οποίο βρίσκεται στον βασικό άξονα προς την Αλβανία και το τελωνείο της Κακαβιάς.

Στη σημερινή συνέλευση θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, ωστόσο τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι αγρότες σε όλα τα μπλόκα της Ηπείρου σκληραίνουν τη στάση τους, ζητώντας άμεσα και ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση.

Παρακάμψεις και μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Η κίνηση προς Ιωάννινα, για όσους φτάνουν από Αμφιλοχία, διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας διαδρομής από την Άρτα, με επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο στη Φιλιππιάδα. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα: όσοι κατευθύνονται από Ιωάννινα προς Άρτα εξέρχονται στη Φιλιππιάδα και συνεχίζουν μέσω της πόλης πριν επανέλθουν στην Ιονία Οδό.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο προσανατολίζονται σήμερα σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα, με απόφαση που θα ληφθεί το απόγευμα: εξετάζουν να κλείσουν και τους παράδρομους, κάτι που θα αναγκάσει τους οδηγούς να διανύσουν ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Σιάτιστα: Σκληραίνει η στάση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας

Κλειστή παραμένει η Εγνατία Οδός στο ύψος της Σιάτιστας από το μεσημέρι του Σαββάτου, με περισσότερα από 700 τρακτέρ να σχηματίζουν ένα κοινό μέτωπο αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Οι συμμετέχοντες μένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, ενισχύοντας τη σκληρή στάση τους έως ότου δοθεί λύση στα αιτήματα που έχουν θέσει.

Σημειώνεται πως η κινητοποίηση της Σιάτιστας αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού συντονισμού μπλόκων, με κοινή γραμμή δράσης για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μελισσοκόμων και αλιέων. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο μπλόκο θα αντικατοπτρίζουν τη βούληση των αγροτών σε όλη τη χώρα.

Η κυκλοφορία διευκολύνεται μέσω παράδρομων και της εθνικής οδού, ώστε οι οδηγοί να μην ταλαιπωρούνται πάνω από 5–10 λεπτά. Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, οι περισσότεροι διερχόμενοι στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών, ενώ οι διοργανωτές σκοπεύουν να προσφέρουν προϊόντα της τοπικής μακεδονικής γης ως ένδειξη καλής θέλησης για την αναπόφευκτη όποια ταλαιπωρία.

Συνεχείς δράσεις και κατάληψη στα γραφεία του ΕΛΓΑ

Μετά από γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ. Αναμένεται επίσης η παρουσία του προέδρου της Νίκης, ο οποίος θα βρεθεί στο μπλόκο περίπου στις 10:30, για να συντονίσει τις περαιτέρω κινήσεις.

Οι αγρότες τονίζουν ότι θα παραμείνουν στις θέσεις τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε καίρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία, όπως σημειώνουν, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, με τα μπλόκα να τονίζουν τη σημασία της στήριξης των τοπικών αγροτών και κτηνοτρόφων για την επιβίωση της υπαίθρου.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Στερεά Ελλάδα

Σκληραίνει η στάση των αγροτών στην Κεντρική Ελλάδα, καθώς ενισχύουν τα μπλόκα τους με νέα τρακτέρ από ευρύτερες περιοχές και συντονίζουν τις δράσεις τους. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων.

Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12.00 έως τη 13.00. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις. Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους.

Τέλος, στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65, τακτική που εφαρμόστηκε και χθες.

Απετράπη η «επιδρομή» αγροτών της Αχαΐας στην πόλη της Πάτρας – Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στον Κόμβο Γλαύκου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, κόβοντας μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Μηχανοκίνητη πορεία – Νέο μπλόκο στην Ολυμπία Οδό

Περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να μπουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδό τους στην πόλη. Στην συνέχεια οι αγρότες προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας

Κλειστή επ΄αόριστον η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο στο Αγγελόκαστρο διαμηνύοντας, ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω»

Έκλεισαν τον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Μεσσήνης

Έκλεισαν τον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Μεσσήνης στον κόμβο που οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα οι αγρότες της Μεσσηνίας. Πρόθεσή τους να παραμείνουν εδώ για αρκετές ώρες και θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους

Ρεπορτάζ: Μίνα Μαυρογιάννη στη Νίκαια, Λία Χριστάρα στα Πράσινα Φανάρια, Βασίλης Σιώμος στην Άρτα, Δέσποινα Αμαραντίδου στη Σιάτιστα, Αθανασία Σταμοπούλου στην Κάτω Αχαϊα, Φρόσω Παύλου στις Μικροθήβες, Γιώργος Λαμπράκης στο Ηράκλειο Κρήτης, Φρόσω Παύλου στις Μικροθήβες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ και ertnews.gr