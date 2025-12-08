Στους δρόμους οι αγρότες της Κρήτης – Ένταση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με ρίψεις χημικών (Δείτε Live)

Ένταση σημειώθηκε λίγο πριν τη 13:00 στη λεωφόρο Σενετάκη, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ομάδα αγροτών επιχείρησε να περάσει το αστυνομικό μπλόκο που είχε στηθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε χρήση χημικών και καπνογόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ εκτοξεύτηκαν και πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. Η ένταση κλικακώνεται, ενώ αυξάνεται η δύναμη της αστυνομίας στη λεωφόρο Σενετάκη, ενώ στη λεωφόρο Ικάρου και στο σημείο που έχει αποκλειστεί η πρόσβαση, είναι πιο ήρεμη η κατάσταση.

Μετά τη μεγάλη προσυγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο είχε οριστεί ως σημείο εκκίνησης, λίγο πριν από τις 12:00 ξεκίνησε η πορεία των αγροτών και κτηνοτρόφων, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι, από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, προχώρησαν στον αποκλεισμό του αεροδρομίου και από τις δύο εισόδους:

Από τη λεωφόρο Σενετάκη , στο σημείο εξόδου από τον Βόρειο Οδικό Άξονα (ΒΟΑΚ)

Από τη λεωφόρο Ικάρου, στη Νέα Αλικαρνασσό, στο ύψος της ΣΕΑΠ.

Πάντως στη σημερινή κινητοποιήση συμμετέχουν περισσότεροι αγροτοκτηνοτρόφοι από την προηγούμενη φορά.

Στο σημείο στη λεωφόρο Ικάρου, υπάρχει μικρή ένταση, μιας και πολλοί οδηγοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το σημείο και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο έχει αποκλειστεί, ενώ υπάρχει και ισχυρή δύναμη της αστυνομίας και η Τροχαία.

«Δεν θέλουμε επεισόδια. Ο κόσμος δεν σταματά. Θέλουμε να πάμε όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροδρόμιο. Όχι να μπούμε μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά στον κυκλικό κόμβο», μίλησε από την λεωφόρο Σενετάκη, ο εκπρόσωπος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Βασίλης Μανουράς στην ΚΡΗΤΗ ΤV. «Είναι ξεκάθαρο. Θα αποκλειστεί το αεροδρόμιο». Ωστόσο η άρνηση της αστυνομίας, κλιμάκωσε την ένταση.

Το κλείσιμο του δρόμου στο ύψος της Ικάρου έχει οδηγήσει και στα πρώτα προβλήματα, μιας και βλέπουμε στο βίντεο παρακάτω, ταξιδιώτες να παιρνούν με τα πόδια για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Παγκρήτιο συλλαλητήριο και επόμενα βήματα

Στο μεγάλο συλλαλητήριο δίνουν το παρών ενώσεις και σύλλογοι του πρωτογενούς τομέα από όλους τους νομούς. Εκεί θα καθοριστούν και οι επόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες – όπως έχουν ήδη ανακοινώσει τα συνδικαλιστικά όργανα – ενδέχεται να περιλαμβάνουν αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και δημόσιων υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της Παγκρήτιας Συντονιστικής, η έκταση και η ένταση των δράσεων θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή του κόσμου. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι τονίζουν ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν, ακόμη και με μπλόκα διαρκείας, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Φωτογραφία: Νίκος Χαλκιαδάκης/neakriti.gr Φωτογραφία: Νίκος Χαλκιαδάκης/neakriti.gr Φωτογραφία: Νίκος Χαλκιαδάκης/neakriti.gr

