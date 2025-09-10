Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Από το χωράφι στο νήμα: Η καθετοποίηση δίνει νέα πνοή στο βαμβάκι της Δυτικής Ελλάδας

Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου επενδύει στη Δυτική Ελλάδα, χτίζοντας ένα μοντέλο καθετοποιημένης παραγωγής, με καινοτόμα πρότυπα βιωσιμότητας, που ξεκινά από το χωράφι και καταλήγει στο νήμα, συνδέοντας τους παραγωγούς με τη βιομηχανία και τα διεθνή fashion brands.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το εκκοκκιστήριο του Μεσολογγίου, που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους παραγωγούς και τη βιομηχανία. Η μονάδα εξασφαλίζει την απαιτούμενη πρώτη ύλη για τη νέα γραμμή παραγωγής και, ταυτόχρονα, ενισχύει την εμπορία εκκοκκισμένου βαμβακιού. Παράλληλα, δίνει ώθηση στη βαμβακοκαλλιέργεια της Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα του τοπικού προϊόντος.

Η συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου και η μακροχρόνια μίσθωση της εκκοκκιστικής μονάδας στο Νεοχώρι δημιούργησαν τις βάσεις για ποιοτική και βιώσιμη καλλιέργεια βαμβακιού, με πιστοποιήσεις AGRO και νέες προοπτικές, όπως η βιολογική παραγωγή.

Φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο υπεύθυνος του εκκοκκιστηρίου Μεσολογγίου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, Ευάγγελος Μπάκας, με τη συνεργασία αυτή τονώθηκε η βιώσιμη και ποιοτική καλλιέργεια του τοπικού βαμβακιού, με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, την αύξηση του όγκου παραγωγής του, αλλά και της ανταγωνιστικότητάς του μέσω συμβολαιακής γεωργίας. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής μέσω της σταδιακής εκπαίδευσης και ένταξης των καλλιεργητών, στις προδιαγραφές του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.0.

Από τον Οκτώβριο του 2023, οι συνεργαζόμενοι καλλιεργητές βάμβακος της ευρύτερης περιοχής είναι πιστοποιημένοι κατά AGRO 2.1 – 2.2, καθώς και τα Εκκοκκιστήρια Μεσολογγίου είναι πιστοποιημένα, κατά AGRO 2.4. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας βιολογικού βαμβακιού. Τα νήματα από οργανικό βαμβάκι (πιστοποιημένο κατά GOTS) παράγονται με φιλικούς προς το περιβάλλον και κοινωνικά βιώσιμους τρόπους. Καλλιεργείται χωρίς φυτοφάρμακα, από σπόρους που δεν έχουν τροποποιηθεί γενετικά.

Αναγεννητική καλλιέργεια

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία έχει επενδύσει στην αναγεννητική καλλιέργεια βάμβακος, μέσα από το διεθνές πρόγραμμα NATIVA™ Regenerative, παράγοντας το πλήρως ιχνηλατούμενο νήμα NATIVA™ Cotton. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προστατεύει τη γη, ενισχύει τις καλλιέργειες, στηρίζει τους παραγωγούς και παρακολουθεί ψηφιακά κάθε βήμα της διαδρομής «από το χωράφι στο νήμα» μέσω blockchain. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν με υψηλή προστιθέμενη αξία, που ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών οίκων ένδυσης.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, έχουν ήδη στα χέρια τους τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την πειραματική καλλιέργεια, που εφαρμόστηκε πέρυσι σε εκτάσεις κοντά στη λίμνη Αγουλινίτσα, στον Νομό Ηλείας. Τα αποτελέσματα δείχνουν μείωση του κόστους και περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών, καθιστώντας την καλλιέργεια πιο φιλική τόσο για τον παραγωγό όσο και για το περιβάλλον.

Παράλληλα, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου έχει αναπτύξει το Yarn_ID®, ένα εσωτερικό σχήμα πιστοποίησης που εγγυάται πλήρη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα μέχρι το χωράφι, ενσωματώνοντας αυστηρά πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και σήμανσης. Έτσι, το ελληνικό βαμβάκι αποκτά νέα προστιθέμενη αξία και το Μεσολόγγι αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο για το μέλλον της βιώσιμης κλωστοϋφαντουργίας.