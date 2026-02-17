Κόκκαλης: Αγνοούνται οι αποζημιώσεις για τα κεράσια Αγιάς – Αναξιοποίητα τα πορίσματα του ΕΛΓΑ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με θέμα τις αποζημιώσεις των κερασοπαραγωγών της περιοχής της Αγιά, οι οποίες – όπως επισημαίνει – παραμένουν σε εκκρεμότητα παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκτίμησης ζημιών.

Σύμφωνα με τον Λαρισαίο βουλευτή, οι παγετοί της 20ης Μαρτίου και της 10ης Απριλίου 2025 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες κερασιών της Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις την πλήρη απώλεια παραγωγής και εμπορικής αξίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η καλλιέργεια αποτελεί μονοκαλλιέργεια, όπως στον Δήμος Αγιάς. Όπως αναφέρει, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες αναγγελίες ζημιών, οι παραγωγοί κατέβαλαν τα εκτιμητικά τέλη και οι εκτιμητές γεωπόνοι του ΕΛΓΑ προχώρησαν στις εξατομικευμένες εκτιμήσεις και στη σύνταξη πορισμάτων, τα οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν κοινοποιηθεί στους πληγέντες ούτε έχει υπάρξει ενημέρωση για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής των αποζημιώσεων.

Ο κ. Κόκκαλης επικαλείται στοιχεία της ΔΑΟΚ Λάρισας, σύμφωνα με τα οποία οι ζημιές από τους ανοιξιάτικους παγετούς του 2025 σε κεράσια, μήλα και αχλάδια ξεπερνούν το 30% – ποσοστό που αποτελεί προϋπόθεση για κρατικές ενισχύσεις – ενώ στα κεράσια καταγράφονται ακόμη και απώλειες 100% της παραγωγής. Την ίδια στιγμή, σημειώνει ότι πρόσφατη ανακοίνωση για αποζημιώσεις μέσω προγράμματος ad hoc σε δενδροκαλλιέργειες της Ημαθίας και της Πέλλας που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο έχει εντείνει την ανησυχία των παραγωγών της Αγιάς, καθώς – παρότι έχουν αποδεδειγμένα πληγεί – παραμένει αδιευκρίνιστο το πλαίσιο αποζημίωσής τους.

Τονίζει επίσης ότι η μη αξιοποίηση των πορισμάτων, η απουσία σαφών αποφάσεων και χρονοδιαγράμματος, καθώς και η καθυστέρηση καταβολής ενισχύσεων δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στους κερασοπαραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη νέα καλλιεργητική περίοδο με συσσωρευμένα χρέη και σοβαρό κίνδυνο εγκατάλειψης της παραγωγής.

Με την ερώτησή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Κόκκαλης ζητά να διευκρινιστούν οι λόγοι για τους οποίους παραμένουν αναξιοποίητα τα πορίσματα ζημιών του ΕΛΓΑ για τους κερασοπαραγωγούς της Λάρισας και ειδικότερα της Αγιάς, καθώς και με ποιον τρόπο και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προτίθεται η κυβέρνηση να καταβάλει τις δικαιούμενες αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς.