Κόκκαλης: Αδικία για την πληττόμενη κτηνοτροφία

Σοβαρά ερωτήματα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας έθεσε από το βήμα της Βουλής ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταγγέλλοντας άνιση μεταχείριση και δημιουργία «κτηνοτρόφων δύο ταχυτήτων» από την κυβερνητική πολιτική αποζημιώσεων.

Στο πλαίσιο συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησής του, ο κ. Κόκκαλης ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής των 160 εκατ. ευρώ που αφορούν την κτηνοτροφία αλλά και τις καλλιέργειες βαμβακιού, σιταριού και μηδικής, επισημαίνοντας ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε παρατεταμένη οικονομική ασφυξία. Εστιάζοντας στην κτηνοτροφία, ανέδειξε την αδικία που –όπως είπε– υφίστανται οι πλημμυροπαθείς κτηνοτρόφοι και όσοι επλήγησαν από την πανώλη, σε σύγκριση με τους πληγέντες από την ευλογιά, οι οποίοι λαμβάνουν ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος ύψους 70 ευρώ ανά ζώο.

Τόνισε ότι τόσο οι πλημμύρες όσο και οι επιζωοτίες οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα: απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, με άγνωστο χρονικό ορίζοντα αναπλήρωσης. Παρά ταύτα, όπως υποστήριξε, οι πλημμυροπαθείς κτηνοτρόφοι δεν λαμβάνουν αντίστοιχη στήριξη για το χαμένο τους εισόδημα, γεγονός που συνιστά κατάφωρη αδικία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μέτρο 5.2 για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, χαρακτηρίζοντάς το αποτυχημένο, καθώς –όπως είπε– στην πράξη καλύπτει μόλις το 50% έως 60% της ζημιάς, ενώ πολλοί παραγωγοί μένουν εκτός.

Ο Λαρισαίος βουλευτής έθεσε ευθέως το ζήτημα της επιβίωσης των πλημμυροπαθών κτηνοτρόφων, σημειώνοντας ότι έχουν αποζημιωθεί μόνο για την απώλεια των ζώων τους και όχι για το διάστημα που έμειναν και παραμένουν χωρίς παραγωγική δραστηριότητα. Υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητούν προνόμια, αλλά ίση μεταχείριση και στοιχειώδη στήριξη για να μπορέσουν να ζήσουν και να παραμείνουν στο επάγγελμα.

Παράλληλα, ανέδειξε τη δραματική ψυχολογική και κοινωνική διάσταση της κρίσης στην κτηνοτροφία, επισημαίνοντας ότι η απώλεια ζωικού κεφαλαίου ισοδυναμεί με απώλεια εργασίας και αξιοπρέπειας για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι άρρηκτα δεμένοι με την παραγωγή τους. Όπως τόνισε, η κατάσταση οδηγεί σε απόγνωση έναν ολόκληρο κλάδο, με τον κίνδυνο οριστικής εγκατάλειψης της κτηνοτροφίας να είναι πλέον ορατός.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Κόκκαλης κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα στήριξης για την απώλεια εισοδήματος των πλημμυροπαθών και των πληγέντων από πανώλη κτηνοτρόφων, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξουν άμεσες και δίκαιες παρεμβάσεις, η ελληνική κτηνοτροφία οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο.

Μπορείτε να δείτε όλη τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης εδώ: