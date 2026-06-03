Κόκκαλης προς Σχοινά: «Πού είναι τα 160 εκατ. ευρώ που υποσχεθήκατε σε αγρότες και κτηνοτρόφους;»

Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την τύχη των 160 εκατομμυρίων ευρώ που, σύμφωνα με κυβερνητικές δεσμεύσεις, προέρχονται από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης του 2025 και επρόκειτο να κατευθυνθούν στον πρωτογενή τομέα.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπενθυμίζει ότι κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης τον Ιανουάριο του 2026, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε διαβεβαιώσει πως τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν θα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα διανεμηθούν στους παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ανακοινωθεί ότι περίπου 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων, ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους κτηνοτρόφους, μέσω πρόσθετης βασικής ενίσχυσης και οικολογικών σχημάτων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Κόκκαλης, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σαφής ενημέρωση ούτε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμών ούτε για τον τρόπο κατανομής των ποσών ανά κατηγορία δικαιούχων. Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής και σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση αποσαφήνιση των κυβερνητικών εξαγγελιών.

Στην ερώτησή του, ο ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να γνωστοποιήσει αναλυτικά πώς κατανέμονται τα 160 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία δικαιούχων και καλλιέργειας, καθώς και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων ανά μέτρο και ανά κατηγορία παραγωγών.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι οι παραγωγοί δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις για χρήματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, προκειμένου να μπορέσουν να προγραμματίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.