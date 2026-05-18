ΥΠΑΑΤ: Από 18 έως 25 Μαΐου οι αιτήσεις ανάκλησης, τροποποίησης και μεταβίβασης για την ευζωία των χοίρων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εγκύκλιό του, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» σχετικά με την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτημάτων ανάκλησης, τροποποίησης και μεταβίβασης ένταξης πράξεων.

Στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των δεσμεύσεων για την ευζωία των ζώων και της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, η υποβολή των σχετικών αιτημάτων για όλα τα έτη εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από 18/05/2026 έως και 25/05/2026.

Παράλληλα, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες προς τους δικαιούχους για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του σχετικού εγχειριδίου χρήσης που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ: agrotikianaptixi.gr

