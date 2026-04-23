Κομισιόν: Διατηρεί το πλεόνασμά της η ΕΕ στο αγροδιατροφικό εμπόριο παρά τη μείωση των ροών

Παρά τη γενικευμένη υποχώρηση των εξαγωγών και των εισαγωγών, ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ διατήρησε ισχυρή εμπορική επίδοση τον Ιανουάριο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ανθεκτικότητά του στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης της Κομισιόν, το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,2 δισ. ευρώ, παραμένοντας αυξημένο κατά 4% από τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, με βάση τα ίδια στοιχεία, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκε περιορισμός του πλεονάσματος κατά 17%, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών βασικών προϊόντων.

Υποχώρηση εξαγωγών σε βασικές αγορές

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν στα 17,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, σημειώνοντας μείωση κατά 9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 και κατά 8% σε ετήσια βάση. Η πτώση αυτή αποδίδεται τόσο σε χαμηλότερους όγκους όσο και σε μειωμένες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, εξηγεί η Κομισιόν.Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση των εξαγωγών προς τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Ένωσης. Για παράδειγμα, το Ην. Βασίλειο, που παραμένει ο σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός, κατέγραψε πτώση 7% σε αξία, ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 25%, επηρεασμένες, βέβαια, και από την υψηλή βάση σύγκρισης του προηγούμενου έτους. Μειώσεις σημειώθηκαν, επίσης, προς τις Ελβετία, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία και Μαρόκο.

Σε επίπεδο προϊόντων, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι εξαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών (-19%). Αντίστοιχα, μειώσεις σημειώθηκαν στα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών (-15%), στα προϊόντα δημητριακών και αλευροποιίας (-7%), στο ελαιόλαδο και στις ελιές (-28%) κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών στο ελαιόλαδο, καθώς και στο κρασί και τα προϊόντα του (-11%) και το χοιρινό κρέας (-12%).

Στον αντίποδα, θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών σιτηρών (+6%) και φρούτων και ξηρών καρπών (+5%) με αιχμή την αυξημένη ζήτηση για μήλα και αχλάδια.

Μείωση εισαγωγών με εξαίρεση τη Βραζιλία

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα 14,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7% σε μηνιαία βάση και κατά 11% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Κύριος παράγοντας της πτώσης ήταν η σημαντική μείωση στις εισαγωγές κακάο.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις εισαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού (-41%), λόγω χαμηλότερων όγκων κακάο, καθώς και από την Ουκρανία (-24%), κυρίως σε σιτηρά και ελαιούχους σπόρους. Πτώση σημειώθηκε, επίσης, στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ (-14%), το Ην. Βασίλειο και την Κίνα.

Αντίθετα, η Βραζιλία αποτέλεσε εξαίρεση, με αύξηση εισαγωγών κατά 14%, κυρίως λόγω ενίσχυσης των εισαγωγών καφέ, βόειου κρέατος και ελαιούχων σπόρων.

Το κακάο στο επίκεντρο των εξελίξεων

Καθοριστικό ρόλο, όπως συνέβαινε και τους προηγούμενους μήνες, στη συνολική εικόνα του εμπορίου έπαιξε η αγορά κακάο περισσότερο και λιγότερο ο καφές. Τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές στην συνολική κατηγορία καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών μειώθηκαν κατά 19% σε αξία, σε ετήσια βάση, εξαιτίας της σημαντικής πτώσης τόσο των όγκων (-20% στις εξαγωγές προϊόντων κακάο και -36% στις εισαγωγές κόκκων) όσο και των τιμών (-17% στις τιμές εισαγωγής κόκκων) στο κακάο.

Παράλληλα, μειώσεις καταγράφηκαν και στις εισαγωγές σόγιας (-30% σε όγκο), σιτηρών (-30%) και προϊόντων για τεχνική χρήση (-15%). Αντίθετα, αυξημένες ήταν οι εισαγωγές βόειου κρέατος (+28%), καθώς και προϊόντων όπως η μαργαρίνη, τα φυτικά έλαια (+11%) και η ζάχαρη (+24%).

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Η εικόνα του Ιανουαρίου καταδεικνύει ότι, παρά τις πιέσεις στις τιμές και στους όγκους εμπορίου, ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ διατηρεί την ισχύ του σε θεμελιώδη μεγέθη. Το θετικό εμπορικό ισοζύγιο και η ανθεκτικότητα σε βασικές αγορές αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία, αν και η πορεία των διεθνών τιμών και η ζήτηση σε βασικά προϊόντα, όπως το κακάο, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις εξελίξεις τους επόμενους μήνες, διαπιστώνει η Κομισιόν.