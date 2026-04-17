Ο Δημήτρης Κατσινέλης, ιδιοκτήτης φυτωριακής μονάδας που λειτουργεί από το 1990 στο Βέλο Κορινθίας, δηλώνει ότι: «Το κοινό που ασχολείται με τα καλλωπιστικά φυτά προέρχεται από όλες τις ηλικίες, αφού τα λουλούδια και το πράσινο αρέσουν σε όλους. Η αγορά είναι σταθερή χωρίς να παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών έχουν άμεση σχέση με την κάθε εποχή. Τώρα που είναι Άνοιξη υπάρχουν όλα τα είδη λουλουδιών, σε αντίθεση με τις χριστουγεννιάτικες ημέρες, όπου η αγορά περιορίζεται σε φυτά όπως είναι τα αλεξανδρινά».

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών δηλώνει ότι: «Εδώ και πολύ καιρό οι τιμές των καλλωπιστικών φυτών παραμένουν καθηλωμένες και αυτό είναι ένα από τα προβλήματά μας, καθώς προσπαθούμε να δώσουμε στον καταναλωτή προϊόν, που να ανταποκρίνεται στην αγοραστική του δύναμη. Φυσικά κάποια στιγμή θα πρέπει να ανέβουν, αφού το κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς».

Αναφερόμενος στα προβλήματα από την άνοδο του κόστους σημειώνει ότι: «Η άνοδος του κόστους ξεκινά από το μισθολογικό κομμάτι, όπου οι δαπάνες την τελευταία δεκαετία έχουν πάρει την ανιούσα χωρίς σταματημό. Σοβαρό πρόβλημα επίσης δημιουργείται από την αύξηση στο κόστος της ενέργειας αλλά και των λιπασμάτων. Από τότε που ξεκίνησε η μονάδα, οι τιμές έχουν ανέβει κατά 40%».

Τα φυτά είναι κυρίως ελληνικής παραγωγής και, φυσικά, στο ερώτημα γιατί πολλά φυτά δεν έχουν μυρωδιά, η απάντηση είναι ότι: «Κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής χάνονται πολλά χαρακτηριστικά και ένα από αυτά είναι και η μυρωδιά. Τα φυτά έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής και εμείς προσπαθούμε να τον επιμηκύνουμε».

Κλείνοντας, ο κ. Κατσινέλης επισημαίνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα στις προτιμήσεις των αγοραστών έρχονται πρώτες οι μαργαρίτες, οι τριανταφυλλιές, τα αρωματικά φυτά, οι πετούνιες κ.λπ.