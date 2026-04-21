Τ. Θεοδωρικάκος: Μεταρρύθμιση στήριξης και προστασίας των ελληνικών προϊόντων

«Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίζεται την Πέμπτη υπάρχει μια σημαντική μεταρρύθμιση με την οποία καταγράφουμε, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Οποιοδήποτε προϊόν έχει τοπική προέλευση, θα πιστοποιείται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ERTNEWS.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι αυτό αφορά χειροτεχνήματα και βιομηχανικά προϊόντα και πρόσθεσε: «Ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει την προέλευσή τους. Προστατεύουμε τους καταναλωτές μας και την αγορά μας. Τα προϊόντα μας που θα εξάγονται στο εξωτερικό, θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικά».

«Δυναμώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την ελληνική ποιότητα και το σήμα Made in Greece στο σύνολο των προϊόντων και ιδιαίτερα στη χειροτεχνία», σημείωσε ο υπουργός και συμπλήρωσε πως «αυτό θα βοηθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν και συλλογικοί παραγωγοί, αλλά και ατομικά. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και ένα κομμάτι πιο παραδοσιακό, το οποίο έχει μεγάλη αξία, αναδεικνύοντας τοπόσημα σε κάθε περιοχή. Αυτό γίνεται πράξη με το νομοσχέδιό μας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και όλης της κοινωνίας εξαιτίας των πιέσεων και της παγκόσμιας αβεβαιότητας που προκάλεσε ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Θα αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις την ώρα που πρέπει», τόνισε.

Για το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, επεσήμανε πως σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης θα πρέπει να διατηρηθεί. «Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ως τώρα, έχουν δουλέψει. Αν δεν παίρναμε μέτρα αμέσως, σήμερα θα πληρώναμε τη βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ ο μέσος όρος στην Αττική είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Συνεπώς, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση γύρω στις 30 Ιουνίου και θα πάρουμε αποφάσεις», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση σχετικά με την ενίσχυση του θεσμού των λαϊκών αγορών, ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε πως «θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά, γι’ αυτό και στηρίζουμε τις λαϊκές αγορές, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες στον καταναλωτή. Οι λαϊκές είχαν πολλά προβλήματα, υπήρξαν συζητήσεις για πολλές εβδομάδες και δίνουμε οριστικές λύσεις. Ψηφιοποιούμε τις άδειες, δεν βάζουμε χρονικό περιθώριο, διευκολύνουμε την είσοδο νέων παραγωγών και την κινητικότητα και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στους δήμους για λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς. Θέλουμε να έχουν ποιότητα, ασφάλεια και να αποτελούν έναν πόλο ανταγωνιστικότητας υπέρ των καταναλωτών», και παρουσίασε τις σχετικές ρυθμίσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο.

Ακόμη, έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία ενός ενιαίου «one stop shop» για τις στρατηγικές επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, με τη συγκέντρωση όλων των διαδικασιών στο υπουργείο Ανάπτυξης και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδρομών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως με τη νέα ρύθμιση που βρίσκεται στο πολυνομοσχέδιο «όποιος έχει πάρει χρήματα και δεν τα έχει αξιοποιήσει στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, δεν θα μπορεί πλέον να ενταχθεί σε κάποιο επενδυτικό πλάνο». Σημείωσε, ακόμη, πως ήδη έχουν επιστρέψει 120 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι επαναπροκηρύχθηκαν τρία βασικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τη Μεταποίηση, τις Μεγάλες Επενδύσεις και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ. «Ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να καταθέσει το επενδυτικό του σχέδιο μέχρι τις 30 Ιουνίου», τόνισε.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε πως είναι σκάνδαλο καθώς «εκατοντάδες άνθρωποι πήραν χρήματα που δεν δικαιούνταν. Πρέπει να τα επιστρέψουν όλα πίσω και να υπάρξει δικαιοσύνη». Επίσης, επανέλαβε το ερώτημα για ποιον λόγο αυτή η υπόθεση έρχεται στη δημόσια συζήτηση τμηματικά και όχι ολοκληρωμένα, ενώ για τους συναδέλφους βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στην υπόθεση, υπογράμμισε πως «προς τιμήν τους ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους, ώστε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να δοθούν πεντακάθαροι στην κρίση του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι αθώοι. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της άρσης ασυλίας, ο καθένας ψηφίζει με βάση τη συνείδησή του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ