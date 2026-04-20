Ελιές και ελαιόλαδο: Ανοδικά το εμπόριο το πρώτο τρίμηνο της περιόδου

Αυξημένες κατά 9,2% ήταν οι παγκόσμιες εισαγωγές ελαιολάδου το διάστημα Οκτωβρίου-Ιανουαρίου 2025/2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό, με τις περισσότερες κύριες αγορές να διαγράφουν ανοδική τάση, με εξαίρεση αυτές των ΗΠΑ και του Καναδά. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που συγκεντρώνει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, (IOC), μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι εισαγωγές στις αγορές της Ιαπωνίας και της Κίνας, κατά 60,7% και 52,2% αντίστοιχα με τη Βραζιλία να ακολουθεί, ενώ οι -σημαντικές για το προϊόν- αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά κατέγραψαν υποχώρηση αντίστοιχα κατά 6,9% και 2%.

Ομοίως, σε ότι αφορά το επιτραπέζιο προϊόν, οι εισαγωγές σε συγκεκριμένες «μεγάλες» αγορές κατέγραψαν αύξηση κατά 7,8% το διάστημα Σεπτεμβρίου-Ιανουαρίου 2025/2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό. Σε ότι αφορά τις επιτραπέζιες ελιές η αγορά του Καναδά είχε τη σημαντικότερη υποχώρηση κατά 6,6%, ενώ αυτή της Αυστραλίας ήταν σχεδόν σταθερή (-0,7%), αντίθετα ανοδικά κινήθηκε της Βραζιλίας κατά 18,5% και οριακά σταθερή ήταν αυτή των ΗΠΑ, με 0,3%.

Εστιάζοντας στην αγορά της Αυστραλίας

Στους 42.272 τόνους ανήλθαν οι εισαγωγές ελαιολάδου στην Αυστραλία την περίοδο 2024/2025, αυξημένες κατά 46% από την προηγούμενη χρονιά, όπως αναδεικνύει το IOC, εστιάζοντας στη συγκεκριμένη αγορά στο ενημερωτικό του Δελτίο του Απριλίου.

Ανοδικά φαίνεται να κινείται η συγκεκριμένη αγορά για το προϊόν και κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς το διάστημα Οκτωβρίου-Ιανουαρίου οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 12,5%. Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα αλλά και Λίβανος, παραμένουν οι κύριοι προμηθευτές της χώρας, καλύπτοντας το 97,3% των συνολικών εισαγωγών. Κατά την περίοδο 2024/25 σε σύγκριση με την προηγούμενη, οι εισαγωγές, μάλιστα, αυξήθηκαν σημαντικά από την Τουρκία (+187,8%), την Ελλάδα (+162,4%) και τον Λίβανο (+158,7%), ενώ σημειώθηκαν πιο μέτριες αυξήσεις από την Ισπανία (+40,4%) και την Ιταλία (+25,1%).

Αν και σημαντικά αυξημένες το 2024/2025 έναντι της προηγούμενης χρονιάς, οι ποσότητες από την ελληνική παραγωγή ελαιολάδου, που αποστέλλονται στην αυστραλιανή αγορά, παραμένουν ιδιαίτερα μικρές καθώς μετά βίας υπερέβησαν τους 1.800 τόνους το 2025, ενώ οι μέσες ποσότητες την τελευταία εξαετία ανέρχονταν σε μόλις 1.451 τόνους, όταν οι αντίστοιχες αποστολές για την Ισπανία ξεπερνούσαν μεσοσταθμικά τους 24.000 και τους 5.800 για την Ιταλία.

Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων, το 72,9% των αυστραλιανών εισαγωγών αφορά παρθένα ελαιόλαδα, με σημαντική τάση ανόδου, το 25,5% αφορά ελαιόλαδα (κατηγορία CN 15.09.90), ενώ το υπόλοιπο 1,6% αφορά πυρηνέλαια. Η πλειοψηφία (σχεδόν 89%) του ελληνικού ελαιολάδου που εισάγεται στην συγκεκριμένη αγορά αποτελείται από προϊόν που εμπίπτει στην κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου, με το υπολειπόμενο ποσοστό να αφορά την κατηγορία ελαιόλαδο.

Κοντά στα περσινά επίπεδα οι τιμές παραγωγού τον Μάρτιο στην Ελλάδα

Σε ότι αφορά τις τιμές παραγωγού για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αυτές την εβδομάδα 16-22 Μαρτίου διαμορφώθηκαν στα 438,5 ευρώ ανά 100 κιλά προϊόντος για την Ισπανία (Χαέν), υψηλότερα κατά 14,8% από την αντίστοιχη περσινή εβδομάδα. Στην Ελλάδα (Χανιά) την ίδια εβδομάδα η τιμή ήταν στα 430 ευρώ/100 κιλά, υψηλότερα κατά 1,2% της αντίστοιχης περσινής, ενώ στην Ιταλία (Μπάρι), στα 650 ευρώ/100 κιλά, -30,1% από πέρυσι. Οι τιμές αυτές σε σύγκριση με όσα κατέγραψε το IOC ένα μήνα πριν (16-22 Φεβρουαρίου), ήταν σταθερές για τους Ιταλούς και τους Ισπανούς παραγωγούς (-0,11%), αλλά ελαφρώς χαμηλότερες για τη χώρα μας (-2,27%, από τα 440 ευρώ/100 κιλά που καταγράφονταν τον Φεβρουάριο).