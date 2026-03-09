Κομισιόν: Νέα Πλατφόρμα για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στη γεωργία

Την έναρξη νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Γυναίκες στη Γεωργία» (Women in Farming) ανακοίνωσε την Κυριακή 8 Μαρτίου, ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, η Κομισιόν. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ευρωπαϊκή πλατφόρμα που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, και στην προώθηση ίσων ευκαιριών στη γεωργία και στις αγροτικές κοινότητες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου οράματος της ΕΕ για το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων με τη φιλοδοξία να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στις αγροτικές επιχειρήσεις, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ τους και να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημιουργία της πλατφόρμας έρχεται, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική στιγμή, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανακηρύξει το 2026 ως Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της συμβολής των γυναικών στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, επιδιώκοντας, παράλληλα, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στον κλάδο.

Παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών, οι γυναίκες παραμένουν υποεκπροσωπούμενες στον αγροτικό τομέα της ΕΕ, όπως σημειώνεται. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόλις το 32% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ διοικούνται από γυναίκες. Το ποσοστό γίνεται ακόμη μικρότερο στις νεότερες ηλικίες, καθώς μόνο το 3% των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι γυναίκες κάτω των 40 ετών. Παράλληλα, περίπου το 26% των αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών είναι γυναίκες, γεγονός που δείχνει ότι η παρουσία τους αυξάνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθεί να παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ωστόσο, οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στη γεωργία συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διαφοροποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων. Συχνά αναπτύσσουν νέες επιχειρηματικές ιδέες, αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια, όπως περιορισμένη πρόσβαση σε γη, χρηματοδότηση, εκπαίδευση και τεχνικούς πόρους.

Ένας νέος χώρος διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών

Η νέα αυτή πλατφόρμα έρχεται για να αποτελέσει έναν χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ γυναικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα ή και σε συναφείς τομείς. Μέσω αυτής, τα μέλη θα μπορούν να δικτυώνονται με άλλες γυναίκες αγρότισσες από όλη την Κοινότητα, να μοιράζονται εμπειρίες και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της επαγγελματικής τους πορείας.

Κεντρικός πυλώνας της πρωτοβουλίας θα είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου καθοδήγησης (mentoring). Στο πλαίσιο αυτό, έμπειρες γυναίκες αγρότισσες θα παρέχουν πρακτική καθοδήγηση και συμβουλές σε νεότερες ή λιγότερο έμπειρες γυναίκες, που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους αγροτική δραστηριότητα. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ατομικών συναντήσεων, ομαδικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών.

Η καθοδήγηση θα επικεντρώνεται σε σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης αγροτικής επιχείρησης, όπως η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων για αγροκτήματα, η κατανόηση των λειτουργικών εξόδων, η διαχείριση χρόνου, η προσαρμογή στις αγροτικές αγορές και στις οικονομικές συνθήκες, η αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, καθώς και η προώθηση αγροτικών προϊόντων μέσω σύγχρονων εργαλείων μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, θα παρέχονται συμβουλές για ζητήματα που αφορούν την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τον σχεδιασμό του μέλλοντος και την κοινωνική προστασία.

Σε άμεση σύνδεση με την αγροτική πολιτική

Η πρωτοβουλία, μάλιστα, συνδέεται άμεσα με την ΚΑΠ, η οποία ήδη προωθεί τη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργία και στην αγροτική οικονομία. Μέσω των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα, όπως οικονομικές ενισχύσεις και ειδικά προγράμματα στήριξης για γυναίκες αγρότισσες.

Παράλληλα, η ΕΕ ενισχύει τη συλλογή στατιστικών δεδομένων ανά φύλο στον αγροτικό τομέα, με στόχο τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών πολιτικών βασισμένων σε αξιόπιστα στοιχεία. Ενδεικτικά, μόνο το 2024 περισσότερες από 55.000 νέες γυναίκες έλαβαν οικονομική στήριξη για να δημιουργήσουν τη δική τους αγροτική επιχείρηση.

Ανοιχτές οι αιτήσεις ως τις 30 Απριλίου

Η συμμετοχή στην Πλατφόρμα «Women in Farming» είναι ανοιχτή σε όλα τα άτομα που κατοικούν στην ΕΕ και εργάζονται στη γεωργία ή σε συναφείς δραστηριότητες, με τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Κομισιόν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ θα υπάρξει και νέα πρόσκληση αργότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση των γυναικών στον αγροτικό τομέα, να αναδείξει επιτυχημένα παραδείγματα γυναικείας επιχειρηματικότητας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα πιο ισότιμο και βιώσιμο μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία.