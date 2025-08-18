Κορινθία: Σε αδιέξοδο οι αγρότες, εγκαταλείπουν την παραγωγή λόγω αρδευτικού

Η αγροτική παραγωγή στην Κορινθία βρίσκεται σε τροχιά εγκατάλειψης, καθώς το χρόνιο αρδευτικό πρόβλημα παραμένει άλυτο. Μετά από χρόνια χωρίς ουσιαστικές λύσεις, η έλλειψη νερού οδηγεί σε απώλειες καλλιεργειών και εγκαταλελειμμένα κτήματα, με τους περισσότερους παραγωγούς να θεωρούν πως η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

Ο Σωτήρης Σαλλής, πρόεδρος των φυτωριούχων και παραγωγός, περιγράφει την εικόνα: «Η Κορινθία βιώνει έντονα την έλλειψη αρδευτικού νερού. Στο ανατολικό τμήμα, όπου βρίσκεται ο Δήμος Βέλου-Βόχας, δεν υπάρχει πια νερό. Οι αγρότες πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να εξασφαλίσουν έστω λίγα αποθέματα. Το ίδιο ισχύει και για το ανατολικό κομμάτι του Δήμου Ευρωστίνης, όπου η κατάσταση είναι δραματική. Στο Θαλερό τα πάντα έχουν εγκαταλειφθεί, στο Μελίσι είναι η τρίτη χρονιά χωρίς νερό, ενώ στα Καρυώτικα ποτίζουν με υφάλμυρο νερό, καθώς η υφαλμύρωση έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, με την αγωγιμότητα των γεωτρήσεων να αγγίζει τα 18.000 μS/cm».

Σύμφωνα με τον κ. Σαλλή, η έλλειψη συλλογικής διεκδίκησης έχει επιδεινώσει το πρόβλημα: «Οι αγρότες δεν οργανώθηκαν για να απαιτήσουν έργα, όπως το φράγμα του Ξυλοκάστρου. Μείναμε στις συζητήσεις των καφενείων, χωρίς πίεση προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έτσι, η ύπαιθρος εγκαταλείπεται. Η ανατροπή της κατάστασης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Περιμένουμε χρόνια την έγκριση του φράγματος στον ποταμό Σύθα, που θα μπορούσε να ποτίσει σχεδόν όλο τον δήμο, αλλά το έργο δεν προχωρά».

Ανάλογη εικόνα μεταφέρει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Κορινθίας, Παναγιώτης Σταματόπουλος: «Δεν υπάρχει πλέον νερό σε όλη την Κορινθία, με τον Δήμο Βέλου-Βόχας να πλήττεται περισσότερο. Το πρόβλημα είναι μη διαχειρίσιμο και πολλοί εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες, αναζητώντας άλλες δουλειές για να επιβιώσουν. Αν δεν κατασκευαστεί το φράγμα του Ασωπού, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αλλαγής. Η μείωση των βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής κάνει κάθε συζήτηση για λιμνοδεξαμενές ή φράγματα θεωρητική, αν δεν υπάρξει άμεση υλοποίηση».