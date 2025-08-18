Συμμετοχή όλων των οινοποιείων της επαρχίας Τυρνάβου στην γιορτή κρασιού Αμπελώνα
Για πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, όλα τα οινοποιεία και αποσταγματοποιεία της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Τυρνάβου δίνουν δυναμικό παρών μέσα από το περίπτερο της Ένωσης Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου, στην Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα, η οποία ανοίγει τις πύλες της στις 4 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής.
Συγκεκριμένα, στο ενιαίο περίπτερο θα φιλοξενηθούν οι εξής οινοποιητικές επιχειρήσεις: Αποστάγματα Καρδάση, Αποσταγματοποιία Παπρά, Οινοποιείο Βρυσσά, Domaine Migas, Stavrakis Winery, Οινοποιείο Τσιλιλή, Οινοποιεία – Αποσταγματοποιεία Βασδαβάνου, Οινοποιία Γιάτσα, Οινοποιείο Ανδρέου, Κτήμα Ζαφειράκης, Αποστάγματα & Οίνοι Κατσάρος.
Με ξεχωριστά περίπτερα θα δώσουν το δικό τους στίγμα ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου, το Κτήμα Παπρά και η ΑΕΝΟΛ ΑΕ Ο.Τ.Α. με θεματολογία σχετική με το κρασί. Η φετινή συμμετοχή αποτελεί σημαντικό γεγονός για την περιοχή και αναδεικνύει τον πλούτο και την ποιότητα της αμπελοοινικής παραγωγής του Τυρνάβου.
Πηγή: ertnews.gr