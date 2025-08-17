AgreXa 2025: Προ των πυλών η 22η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση της 22ης Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας – AgreXa 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου στον παραδοσιακό οικισμό της Χαλανδρίτσας του Δήμου Ερυμάνθου.

Ήδη, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα περίπτερα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής. Μέσα από την ψηφιακή πύλη της Έκθεσης, οι θέσεις καλύφθηκαν σε λίγες ημέρες από περισσότερους από 130 εκθέτες, προερχόμενους από την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και την ηπειρωτική και Βόρεια Ελλάδα.

Στην έκθεση θα λάβουν μέρος επιχειρήσεις, παραγωγοί και επαγγελματίες από τον γεωργικό, κτηνοτροφικό και διατροφικό τομέα, καθώς και σύλλογοι με εθελοντική, αθλητική, πολιτιστική και κοινωνική δράση. Η AgreXa, μέσω της διασύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με την καινοτομία, την έρευνα και την αγορά, αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων και του πλούσιου αγροτοκτηνοτροφικού αποθέματος της περιοχής.

Ο δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής, τόνισε πως μέσω της έκθεσης μεταφέρει και φέτος ηχηρό μήνυμα υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και της διασύνδεσής του με την επιχειρηματικότητα. «Για τέσσερις ημέρες, η Χαλανδρίτσα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, καθώς εδώ θα χτυπά η καρδιά της παραγωγής, του αγροτικού τομέα, των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων συστημάτων καλλιέργειας. Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, ευχαριστώ τους εκθέτες για την εμπιστοσύνη τους στο θεσμό, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην κινητήριο δύναμη του τόπου μας: Την παραγωγή», τόνισε χαρακτηριστικά.