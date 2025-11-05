Κώστας Τσιάρας: «Καμία χώρα που επέλεξε τον εμβολιασμό δεν εξάλειψε την ευλογιά» – Απάντηση ΥπΑΑΤ στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης

Αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης σχετικά με την αντιμετώπιση της ευλογιάς, άφησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στο πλαίσιο της συζήτησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α’ 183) και συναφείς διατάξεις».

Ο Υπουργός, καταρρίπτοντας τα επιχειρήματα που ανέπτυξε η αντιπολίτευση, έβαλε τέλος στις παρερμηνείες γύρω από το ζήτημα του εμβολιασμού και άσκησε ευθέως κριτική σε όσους, όπως είπε, «αναζητούν εύκολες και επικοινωνιακές λύσεις» σε ένα σοβαρό ζήτημα. «Επιχειρήσαμε να λειτουργήσουμε όσο γίνεται πιο αυστηρά στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία» είπε και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα διακινδυνεύσει την απώλεια του «ελεύθερου καθεστώτος»: «Αν η χώρα απολέσει το ελεύθερο καθεστώς από την ευλογιά, αυτό σημαίνει μια άλλη πραγματικότητα για την εξαγωγή των προϊόντων μας».

Μιλώντας για τον εμβολιασμό ξεκαθάρισε ότι «ευρωπαϊκό εμβόλιο δεν υπάρχει. Τα εμβόλια που υπάρχουν παράγονται σε τρίτες χώρες, και χρησιμοποιούνται από χώρες όπως η Τουρκία, το Πακιστάν ή το Ισραήλ, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει να εξαλείψουν την ευλογιά. Καμία χώρα δεν έχει ελεύθερο καθεστώς. Η νόσος σε αυτές τις χώρες είναι ενδημική και δεν διαθέτουν προϊόντα ΠΟΠ». Και συνέχισε θέτοντας όλους προ των ευθυνών τους: «Αν θέλετε να πούμε κάτι εύκολο και ωραίο για τους κτηνοτρόφους που πιθανόν τους ανακουφίζει, καταλαβαίνω ότι θα ήταν πολύ εύκολο να προστρέξει κανείς στον εμβολιασμό. Εμείς όμως δεν γίνεται να μη σκεφτόμαστε το μέλλον. Τι θα γίνει με την ελληνική φέτα, που είναι ένα παγκόσμιο προϊόν, που συμβάλλει καθοριστικά στις εξαγωγές της χώρας; Φαντάζεστε να υποβαθμισθούν οι εξαγωγές της φέτας και να μην έχουμε τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα να την εξάγουμε;». Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι ο εμβολιασμός ή μη είναι μια απόφαση των επιστημόνων.

Αναφερόμενος στη στήριξη των κτηνοτρόφων, επισήμανε ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποζημίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 95 ευρώ ανά ζώο, όταν στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ για καθαρόαιμα ζώα».« Ο μέσος όρος είναι περίπου 200 ευρώ και είναι τα διπλάσια σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Με βάση το ύψος της αποζημίωσης, η χώρα μας δίνει τη μεγαλύτερη αποζημίωση. Γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους μας», είπε και ξεκαθάρισε ότι «όλα τα ποσά των αποζημιώσεων είναι διαθέσιμα» και πως «ό,τι δεν έχει διατεθεί είναι γιατί περιμένουμε από τις Περιφέρειες να μας στείλουν τις καταστάσεις».

Σχετικά με την έλλειψη των κτηνιάτρων αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις που εισάγει το σχέδιο νόμου, στο οποίο προβλέπονται προσλήψεις κτηνιάτρων και διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων, «προκειμένου να υπάρχει επαρκής αριθμός για να αντιμετωπίσουμε τη ζωονόσο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα». Απαντώντας, δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης μετά την επιστολή του Επιτρόπου Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, θύμισε ότι ο Επίτροπος Χάνσεν διατύπωσε διαφορετική άποψη προσφάτως από την Βουλγαρία όταν χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ως το ύστατο μέτρο.

Σε ό,τι αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, ξεκαθάρισε ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υπάρξουν συνολικά μέτρα στήριξης. Ήδη υπάρχουν για τις ζωοτροφές και τις θανατώσεις των ζώων, και θα υπάρξει και μέτρο σε δεύτερο χρόνο για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου».«Είμαστε μπροστά σε μια εικόνα όπου οι λύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και σοβαρή συνεργασία από όλους. Ακόμη και το πολιτικό μας σύστημα οφείλει να εκπέμπει σταθερά παιδαγωγικά μηνύματα. Αν μπούμε σε οποιαδήποτε άλλη λογική συζήτησης, το κόστος που θα πληρώσει η πατρίδα μας και η ίδια η κτηνοτροφία θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο», είπε κλείνοντας και απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.