ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά – Κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο, αναγκαία η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων

27/01/2026
7' διάβασμα
oloklirothike-i-syskepsi-sto-maximou-gia-tin-evlogia-krisimo-to-epomeno-trimino-anagkaia-i-afstiri-efarmogi-ton-metron-372147
ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr