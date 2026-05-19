Κρήτη – «Oικογενειακή μαφία»: Έστηναν παράνομη «βιομηχανία» κτηνοτροφικών μονάδων – Άρπαζαν περιουσίες και τις δήλωσαν ως δικές τους

Toν απόλυτο εφιάλτη ζούσαν οι κάτοικοι στο Αμάρι του Ρεθύμνου. Με ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς, εκβιασμούς ο φερόμενος «εγκέφαλος» της «οικογενειακής μαφίας» και τα ανίψια του είχαν επιβάλει καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Δεν δίστασαν να βάλουν στο στόχαστρο ακόμη οικογενειακούς φίλους και κουμπάρους… Και σαν μην έφτανε αυτό, αφού άρπαζαν τις περιουσίες τους τις δήλωσαν ως δικές τους, εξασφαλίζοντας πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η ζωή που έκαναν. Ζούσαν σαν άρχοντες στον χωριό, όπως λένε κάτοικοι στην κάμερα τους ΕΡΤnews, αλλάζοντας διαρκώς αυτοκίνητα.

Μοίραζαν τους ρόλους – Δήλωναν στο ΟΣΔΕ ξένες περιουσίες ως δικές τους

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της «οικογενειακής μαφίας» ξεκίνησε, μετά από σωρεία καταγγελιών και εισαγγελική παραγγελία. Οι Αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η συμμορία είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των Αρχών για την περίοδο 2021-2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας μοιράζοντας τους ρόλους εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον διασταυρωμένο έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης:

Ο 43χρονος αρχηγός και η σύζυγός του έλαβαν 88.811 ευρώ.

Ο 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του καρπώθηκαν 165.348 ευρώ.

Ο 44χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.689 ευρώ.

Άλλα δύο ανδρόγυνα της ίδιας οικογένειας έλαβαν 60.378 ευρώ και 130.106 ευρώ αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, μέλη της συμμορίας εμφάνισαν ψευδώς ως δικούς τους στάβλους στην περιοχή του Αμαρίου, επιχειρώντας να τους ιδιοποιηθούν μέσω χρησικτησίας.

Δημογλίδου: Στο μικροσκόπιο όλη η οικογένεια – Τρία από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν

Όλη η οικογένεια, που έχει απλώσει τα πλοκάμια της διαφορετικά μέρη της Κρήτης – Ηράκλειο και Ρέθυμνο- βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εκτιμάται, πως τα θύματα της συμμορίας είναι πολύ περισσότερα, καθώς πολλοί φοβούνταν να μιλήσουν. Τρία από τα μέλη της οργάνωσης είχαν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Αστυνόμος Β Κωνσταντίνα Δημογλίδου στο ΕΡΤnews. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Την Παρασκευή απολογούνται θείος και ανίψια

Tα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας μεταφέρθηκε από την Αθήνα, όπου συνελήφθη χθες και οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου για να πάρει προθεσμία για την Παρασκευή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ ακόμη τρεις συλληφθέντες για υποθέσεις ζωοκλοπών φέρονται να έχουν έμμεση σχέση με τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.

