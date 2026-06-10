Κοζάνη: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων – Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό του Δήμου Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ληφθεί δείγματα από το ζωικό κεφάλαιο της μονάδας, όπου εκτρέφονται 100 περίπου πρόβατα τα οποία έχουν αποσταλεί σε αρμόδιο εξειδικευμένο εργαστήριο για εργαστηριακό έλεγχο.

Τα αποτελέσματα αναμένονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου, οπότε και θα διαπιστωθεί εάν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα ή εάν θα αποκλειστεί η παρουσία της νόσου.

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα επιτήρησης και βιοασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή διασπορά της νόσου.

Η πιθανή επανεμφάνιση της ευλογιάς προκαλεί ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διαθέτει σημαντικό αριθμό εκτροφών αιγοπροβάτων και η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοζάνη βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπη με την ευλογιά των αιγοπροβάτων στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής. Τότε είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα αυστηρά πρωτόκολλα αντιμετώπισης της νόσου, με τη θανάτωση των ζώων της προσβεβλημένης εκτροφής, την απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων και τη δημιουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία του κρούσματος.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μέχρι τέλη Αυγούστου παρέμεινε υπό αυξημένη κτηνιατρική επιτήρηση και ειδικά περιοριστικά μέτρα, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων και τη διακίνηση ζώων στην περιοχή.

Οι κτηνιατρικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και αναμένουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα, τα οποία θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί το θετικό κρούσμα, η περιοχή εισέρχεται ξανά σε μια περίοδο αβεβαιότητας και προβλημάτων, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται ήδη σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση.

Πηγή: ertnews.gr